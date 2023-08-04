Офшорный спрут: почему один из богатейших «кошельков» Лукашенко до сих пор не под санкциями 4 4.08.2023, 9:54

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Александр Мошенский.

Фото: santaholding.com

Журналисты разоблачили схемы Александра Мошенского.

В июне 2023 года на заседании ПАСЕ депутат от Исландии Торхильдур Сунна Эварсдоттир заявила, что ей стыдно за то, что ее страна использовала дипломатические рычаги, чтобы исключить из санкционных списков Александра Мошенского — владельца «Санта Бремор» и «Савушкин продукт», доверенное лицо Александра Лукашенко на президентских выборах 2010-го.

Белорусский расследовательский центр вместе с коллегами из литовского LRT и исландского Heimildin, а также при поддержке «Киберпартизан» и OCCRP разбирались в том, как устроены компании белорусского бизнесмена и почему они не то, чем могут показаться на первый взгляд.

Пересказываем этот текст с сокращениями.

Офшорный спрут

Предприятие «Санта Бремор», известное рыбной продукцией, появилось в 1998 году. Его основал бывший глава конструкторского бюро Брестского электромеханического завода Михаил Мошенский. В 2000 году он умер, и бизнес перешел сыну Александру.

«Санта Бремор» позиционирует себя как белорусско-германское предприятие, что подразумевает иностранные инвестиции в проект. На первый взгляд, так и есть. По официальным данным, основную долю в компании контролирует Александр Мошенский: 50% — напрямую, еще 15% — через подконтрольную белорусскую фирму «Санта-Сервис». Оставшиеся 35% «Санта Бремор» принадлежат немецкой фирме Bre Meer GmbH. Благодаря партнерам из OCCRP расследователи узнали, что корнями эта компания уходит в офшорные юрисдикции.

С 2014 по 2018 год немецкая Bre Meer GmbH принадлежала фирме Alpha Mar Foundation, которая зарегистрирована на Сейшельских островах.

Эта юрисдикция — классический офшор с плохой репутацией, где практически не платят налоги. Бенефициаром сейшельской Alpha Mar Foundation в это время был Александр Мошенский. Об этом расследователям стало известно из отчетов кипрской фирмы Alpha Mar Limited, которая контролировалась сейшельским офшором. То есть Bre Meer GmbH управлял он сам, а не некий немецкий партнер.

В 2018 году у Bre Meer GmbH сменился владелец. Место сейшельской фирмы Alpha Mar Foundation заняла компания Santa International Foundation, которая находится на острове Джерси.

Эта британская юрисдикция тоже считается офшорной и не раскрывает владельцев зарегистрированных там компаний. Но расследователи нашли связи фирмы из Джерси с кипрской компанией Newride Services Limited. Ей владеет дочь Александра Мошенского — Яна.

Для чего бизнесмены создают компании в офшорных зонах, объясняет аудитор Абдулвахед Алобали: «Офшорные компании иногда могут использоваться в незаконных целях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления. Офшорные юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые налоги, сложные корпоративные структуры, слабое регулирование и правоприменение, банковская тайна».

В своем расследовании БРЦ не утверждает, что Александр Мошенский замешан в каких-либо финансовых преступлениях, однако считает, что наличие компаний в офшорных юрисдикциях — повод присмотреться к его бизнесу.

Кредитный улов

БРЦ изучил и схему работы «Санта Бремор». Рыбное сырье для производства компания закупает в Норвегии, Исландии (с 2006 года Александр Мошенский — почетный консул этой страны в Беларуси), Южной Америке и Азии. Доставляют груз через порт в Клайпеде. Для этого в 2016 году «Санта Бремор» основала в Литве дочернюю компанию Santa Trade. Эта фирма импортирует рыбу в Литву и затем перепродает ее в Беларусь материнской компании «Санта Бремор». При этом в Santa Trade работает всего три человека, следует из отчетов компании, которые получили расследователи.

В 2016 году Santa Trade взяла кредит у британской фирмы Max Credit Investment Limited — «для осуществления срочных платежей и удовлетворения потребности в оборотных средствах». Первоначальные условия сделки: более € 28 млн под 2% годовых. В 2017 году размер кредита увеличили до € 37,6 млн, но процентная ставка осталась прежней — 2%. Что значительно ниже рыночных условий в Великобритании и ЕС: обычно они превышают 4% годовых, утверждает аудитор Абдулвахед Алобали.

Из отчетов Max Credit Investment Limited следует, что в 2016 и 2017 годах ее материнской компанией была та самая сейшельская фирма Alpha Mar Foundation. Но связи между ними были налажены еще раньше.

Из тех же документов БРЦ узнал, что по состоянию на 2014 год Max Credit Investment Limited имела более $ 170 млн займов от все той же сейшельской Alpha Mar Foundation, бенефициаром которой на тот момент был Александр Мошенский. Получается, одна компания бизнесмена выдавала кредиты другой, причем по заниженной ставке.

«Взимание чрезмерно высоких или низких процентных ставок по внутрифирменным займам может быть попыткой манипулировать налогооблагаемым доходом вовлеченных компаний, что приводит к уклонению от уплаты налогов или другим финансовым нарушениям», — рассказал БРЦ аудитор Абдулвахед Алобали.

На Балтийском берегу

В Литве, где зарегистрирована Santa Trade, брать кредит от связанной компании разрешено, но размер займа не должен превышать собственный капитал фирмы более чем в четыре раза. Такой закон приняли, чтобы бизнесы не занижали налоговую нагрузку. Расследователи проверили, соблюдает ли его Santa Trade, изучив отчеты компании. Собственный капитал фирмы в 2016 году, когда она получила кредит, был отрицательный — около € 1 млн.

В литовской налоговой объяснили, что отрицательный капитал может возникать по разным причинам, но сам по себе не означает, что компания уклоняются от уплаты налогов. Если организация имеет налоговый убыток в течение нескольких лет, у инспекторов могут возникнуть сомнения, была ли она создана для получения экономической выгоды.

«Бывают ситуации, когда устанавливается, что компания искусственно несет только налоговые убытки за непрерывный период, необоснованно подлежащие вычету в соответствии с законом о подоходном налоге, или что деятельность компании противоречит экономической логике (например, была искусственно включена в группу компаний). Это может привести к доначислению налога на прибыль», — пояснила Рута Асадаускайте, начальница отдела коммуникаций Налоговой администрации Литвы.

В 2020 году в Max Credit Investment сменился владелец, и на бумаге компания потеряла связь с Мошенским. Новым бенефициаром британской фирмы стал исландский специалист по управлению активами Kарл Конрадсон, который работает с ней 15 лет. По информации источника БРЦ, Мошенский знает Конрадсона лично.

В 2022 году Santa Trade вернула кредит Max Credit Investment. За пять лет по этому займу она выплатила около € 3,6 млн процентов.

С момента основания и до сих пор Santa Trade работает с отрицательным капиталом, но не банкротится за счет займа от британской фирмы.

Таким образом, Александр Мошенский владеет рыбным бизнесом в Беларуси частично напрямую, а частично через офшоры. Норвежская и исландская рыба попадает в Беларусь через учрежденную «Санта Бремор» в Литве компанию, которая существует за счет займов от тех же офшоров, связанных с Мошенским. Расследователи считают, что сделки между фирмами похожи на кредитную карусель с признаками занижения налогов.

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