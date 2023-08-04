На границе с Литвой обнаружили тайник с дронами

На границе с Литвой обнаружили тайник с дронами5
- 4.08.2023, 16:28
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В укрытии были также запрещенные устройства.
Лидские пограничники обнаружили тайник с тремя дронами на границе с Литвой.
Беспилотники были спрятаны в нежилом здании в 4 километрах от границы. Также в укрытии были детали к квадрокоптерам, запрещенные устройства для лова рыбы и 140 литров окрашенного дизельного топлива.
Пограничный комитет утверждает, что лица, которые скрыли все это, собирались использовать дроны для нелегального запуска в Литву. Этих людей выявили и теперь им грозит штраф в 100 базовых величин за подготовку к незаконному пересечению границы и штраф в 20 базовых за нарушение пограничного режима.
Как писал сайт Charter97.org, несколько дней назад на белорусско-литовской границе задержали белоруса с дроном.