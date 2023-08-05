Православный священник будет регулировать рекламу в Беларуси

Православный священник будет регулировать рекламу в Беларуси7
- 5.08.2023, 12:35
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Стало известно, кто еще вошел в «межведомственный совет».
Православный священник вошел в Межведомственный совет по рекламе. Ее новый состав утвердило «правительство» — список опубликован на Национальном правовом портале.
Кроме председателя Синодального информационного отдела Белорусской Православной Церкви Игоря Васько, в состав совета вошли представители МАРТ, Минкульта, Минздрава, Минспорта, Минобразования, МЧС, МНС, БГУ, МВД, Национальной государственной телерадиокомпании, Минтруда, Минобороны и четыре главных идеолога из министерств и исполкомов.