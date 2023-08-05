Макрон против Пригожина 6 Орест Сохар

5.08.2023, 18:18

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История развивается в формате детектива.

В Северо-Западной Африке вызревает горячий вооруженный конфликт, в который могут быть вовлечены страны НАТО и Московия. Геополитика в этом регионе вершится в основном подзатыльниками, и наемники здесь лучше справляются, чем рафинированные подразделения Альянса.

Переворот в Нигере завершился появлением бойцов Пригожина в президентском дворце и русских флагов на улицах столицы. История развивается в формате детектива.

«Франция может перейти к силовым мерам по восстановлению в Нигере лояльного к себе правительства. Для этого в столице остаются не менее 1,5 тыс. французских военных, не считая бойцов спецподразделений, а также истребители и дроны», — сообщает The Times. Лояльность Нигера для Парижа – это вопрос нацбезопасности: французская атомная энергетика зависит от тамошнего урана для производства ядерного топлива. Плюс, в этой стране находятся военная база французской армии: она перекочевала в Нигер после того, как была выгнана «вагнерами» из Мали.

Но официально МИД Франции опроверг намерение возвращать предыдущего президента руками своих военных: для этого у Парижа есть политические сателлиты в регионе. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS) заявило о готовности.

Группа, состоящая из 15 стран, ввела немедленные финансовые санкции против Нигера и потребовала «немедленного освобождения и восстановления в должности» избранного президента Мохаммеда Базума: военная хунта Нигера получила неделю для восстановления законной власти. Если этого не случится, обещают крестовый поход за спасение демократии.

Без промедлений отреагировали две «вагнеровские» колонии (Мали и Буркина-Фасо): они пообещали вписаться за мятежников-побратимов в Нигере.

Удивительно: ничто так не угрожает политической стабильности скромного африканского государства, как большие залежи урана и золота. В итоге за влияние в регионе борются РФ и западные государства, в том числе Германия, Италия, Франция и США имеют войска в Нигере, предназначенные для подготовки военных и спецподразделений для борьбы с… повстанцами. У московитов только «вагнеры», но их желание пачкать руки делает их эффективнее всего этого нарядного контингента НАТО.

Западные военные проявляют «стратегическое терпение», наблюдая за развитием ситуации. Они надеются, что генерал Чиани, руководитель президентской гвардии, не получит нужной поддержки среди всех военных и перестанет притворяться лидером страны. Сам же Чиани рассчитывает на поддержку «единомышленников» из соседних государств.

Нигер, — хочется верить, — вылечит западный мир от традиционной нерешительности, и Запад не проиграет московитам (т.е. «Вагнеру») еще одну африканскую страну, тем более — ярого поклонника западных ценностей в этой части континента. Следовательно, в регионе может разгореться вторая после Сирии локальная война, где прямо или косвенно будут воевать НАТО и московиты. Или Чиани покается и вернет в президентский дворец Базуме — законного лидера страны.

В любом случае, Нигер – это хороший тестовый полигон для определения боевого духа ведущих стран Альянса. Украинцам – в нашей ситуации – это важно знать.

Орест Сохар, Telegram

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