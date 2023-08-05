Что будет с черепом мамонта, который нашли в реке под Веткой 5.08.2023, 20:53

В ледниковый период на территории современной Гомельщины мамонты были довольно распространены.

Недавно гомельские водолазы нашли в реке Беседь в деревне Светиловичи Ветковского района останки мамонта. Ученый подробнее рассказал о том, кому этот череп принадлежал и где его будут выставлять.

По словам заведующего отделом археологии и охраны историко-культурного наследия Гомельского дворцово-паркового ансамбля Юрия Панкова, этот череп принадлежал шерстистому мамонту, жившему более 20 тысяч лет назад.

«Исходя из размеров, это была уже взрослая особь, можно сказать, в расцвете сил. Нижняя челюсть и бивни, к сожалению, отсутствуют. Похоже, они были отломаны. Зато уцелели два верхних зуба. Да и в целом находка довольно хорошо сохранилась, что большая редкость», — рассказал он «СБ».

В ледниковый период на территории современной Гомельщины мамонты были довольно распространены.

Череп, найденный водолазами МЧС, передали в палеонтологическую коллекцию музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля. Но перед тем как экспонировать, для него необходимо создать подходящие условия.

— Если зубы других ископаемых животных хранятся лучше всего, то у мамонтов другая структура, — объясняет нюансы Юрий Панков. — Под воздействием кислорода они, как и бивни, начинают разрушаться — чаще всего просто трескаются. Чтобы избежать этих процессов нужно принять меры по консервации и обеспечить климат-контроль. Наши специалисты знают, как это сделать.

Палеонтологическая коллекция музея Гомельского дворцово-паркового ансамбля начала формироваться в конце XIX века. Сегодня в ней свыше 300 единиц.

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