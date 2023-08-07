Юрий Фельштинский: План перебросить «вагнеровцев» в Беларусь родился вполне спонтанно 7.08.2023, 11:40

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Юрий Фельштинский

Фото: charter97.org

Мятеж Пригожина — это операция ФСБ.

Историк Юрий Фельштинский рассуждает, зачем в России заговорили о выводе ЯО из Беларуси при условии, что США откажется от размещения своих ядерных боеголовок в Европе, и о том, был ли спланированным мятеж Евгения Пригожина, пишет «Салiдарнасць».

Директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук заявил, что Россия готова вывести тактическое ядерное оружие из Беларуси, если США откажется от размещения своих ядерных боеголовок в Европе.

— Я думаю, что дело не в этом. Вообще-то в Европе есть два государства, которые являются членами НАТО и обладают ядерным оружием — это Франция и Англия. Поэтому требование вывести американские ядерные войска из Европы в общем-то не решает для России вопросы ядерной безопасности, — комментирует это заявление историк Юрий Фельштинский в программе Утро февраля.

Я думаю, что это попытка создать диалог, что говорит о панике в России и что у России не осталось ходов в Украине.

Они могут продолжать какое-то время (и даже долго) войну в Украине, потому что по нынешней схеме разрушения наносятся Украине, а Россия просто теряет войска, на которые ей плевать. Россия самой войны не чувствует, поэтому у нее нет стимула ее завершать каким-либо образом.

Ядерная угроза до недавнего времени оставалась неким следующим последним ходом, который был еще у Путина в запасе. Сейчас у меня впечатление, что после 24 июня (в тот день в России был мятеж Пригожина — прим.) ядерная риторика постепенно подменяется. С одной стороны, Медведев угрожает ядерным оружием уже не Европе, а Украине. С другой, появляются голоса, которые говорят, что по вопросу ядерного оружия нужно договариваться и торговаться.

Каждый здравомыслящий человек понимает, что ядерную угрозу сегодня в мире создает исключительно Россия, потому что ни разу за десятилетия со стороны НАТО не создавались угрозы в отношении РФ, не поднимался вопрос о применении ЯО. Это все в одностороннем порядке делается Россией. Поэтому прерогатива уменьшения этого ядерного накала тоже находится у России. На самом деле диалога на эту тему с Россией никто не ведет. Караван идет, а ветер дует.

Эксперта также спросили, что он думает о появляющихся предположениях о том, что бунт Евгения Пригожина был спланирован Владимиром Путиным и ФСБ для усиления позиций Путина и открытия нового фронта в Беларуси, куда были переброшены вагнеровцы.

— Беларусь — не новый фронт, а старый. Это фронт 2022 года, с которого началось полномасштабное вторжение в Украину. Без Беларуси также нельзя было провести полномасштабное вторжение в 2014 году. Так что Беларусь — это старый плацдарм, просто сейчас он чуть-чуть иначе разыгрывается.

Я не думаю, что 24 июня было спланированной операцией Путиным. Я думаю, что это была спланированная операция ФСБ с целью перераспределить роли по управлению в государстве и забрать у Путина по крайне мере часть власти, а может быть и всю — это мы еще посмотрим.

В этом смысле Путин не вышел победителем из этой схватки. Наоборот, всему миру открылись неожиданные слабые стороны созданного им режима.

Вполне возможно, что план перебросить вагнеровцев в Беларусь родился 24 июня вполне спонтанно. Мы видим и по встрече Пригожина с лидерами африканских стран, что он не потерял ни одной ниточки своей власти в результате событий 24 июня, а Путин явно потерял, — заключает Юрий Фельштинский.

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