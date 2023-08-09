Загадка древних пирамид разгадана: ученые рассказали, как передвигались камни 4 9.08.2023, 13:17

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Подсказка содержалась в папирусе.

Пирамида Хеопса насчитывает 2,3 млн блоков из известняка и гранита, каждый весит порядка двух тонн. Без современных технологий, таких как подъемные краны, сложно представить, как в древние времена удавалось транспортировать и складывать огромные плиты. Об этом сообщает The Daily Star.

Но теперь международная группа археологов считает, что, возможно, загадка уже решена. Египтяне могли перевозить гигантские камни в Гизу через приток реки Нил.

Команда археологов отправила пять образцов окаменевшей почвы из Гизы во французскую лабораторию. Исследователи искали признаки пыльцы и растительности, которые, как правило, встречаются в районе самой длинной реки на африканском континенте.

Но усилия не были напрасными: таким образом удалось подтвердить существование Хуфу — водного пути, который позволяем древним египтянам перевозить крупные составные блоки пирамид.

«Меня это заинтересовало потому, что так удалось подтвердить, что строительные материалы перевозили по воде», — рассказала геолог Хадер Шейша в интервью журналистам.

Без этого притока Нилла, было невозможно построить столь впечатляющие древние конструкции.

Приток Хуфу высох примерно к 600 г. до н.э., спустя 2000 лет после того, как пирамиды построили.

Но хотя это уже давно прошло, Шейша считает, что такое открытие может привести исследователей к раскрытию новых секретов древних египтян.

По ее словам, узнав больше об окружающей среде, можно решить часть загадки, связанной с египетскими пирамидами.

Как строили египетские пирамиды: подсказка содержалась в папирусе

Проведение работ по поиску притока Нилла было инспирировано подсказкой, которая содержалась в древнем папирусном свитке, найденном вблизи Красного моря.

В древнем документе сообщалось о том, что некий чиновник по имени Мерер перевозил известняк вверх по Нилу в Гизу.

Пирамиды строились в период с 2550 по 2490 гг. до н.э. Три пирамиды Гизы были построены как тщательно продуманные погребальные камеры для египетских фараонов.

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