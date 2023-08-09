Андрей Шарендо: За три года мы поняли, кто наши настоящие лидеры 9.08.2023, 13:40

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Андрей Шарендо

Беларусь окончательно проснулась.

Активист гражданской кампании «Европейская Беларусь», муж политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк Андрей Шарендо рассказал, что для него значит 9 августа — день начала белорусской революции:

— События, которые начались три года назад в Беларуси, навсегда войдут в ее новейшую историю. 9 августа 2020 года Беларусь окончательно проснулась. Мы все поняли, что наше место — только в свободном и демократическом мире, а за свободу и демократию нужно сражаться. Мы выходили на улицы наших городов, нам казалось, что победа близка. Но, к сожалению, наша борьба из спринта превратилась в марафон.

Мы допустили ряд ошибок. Мы ошиблись в людях, которые называли себя новыми лидерами. Мы ошиблись в том, что диктатуру, которая укоренялась десятилетиями, можно свергнуть лишь мирными массовыми протестами. Мы недооценили, насколько глубоко в нашу родину проникли щупальца восточной темной империи, которая не готова просто так отпустить Беларусь на свободу.

Спустя три года мы продолжаем борьбу, и это главное. Белорусы не смирились с тем положением, в котором оказались, и делают все, чтобы свобода пришла в Беларусь.

Сейчас тысячи белорусов с оружием в руках сражаются в Украине против нашего общего врага. Именно с ними большинство связывают нашу будущую победу.

За три года мы поняли, кто наши настоящие лидеры. К сожалению, все они сейчас находятся за решеткой. Но мы видим, что даже там наши лидеры, белорусские политзаключенные, продолжают борьбу. Мы видим ту волну солидарности, которая не утихает даже через три года. Люди готовы жертвовать деньги, средства и силы, чтобы Беларусь стала свободной. Уверен, что это все приведет нас к победе. Мы вместе будем строить нашу новую свободную Беларусь.

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