Спираль кризиса закручивается Анатолий Несмиян

9.08.2023, 21:34

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Анатолий Несмиян

В ближайшие месяцы Россию накроет серьезная инфляция.

Растущий курс доллара по отношению к российскому рублю - это верная гарантия того, что месяца через два Россию накроет достаточно серьезная инфляция. Собственно, реальная инфляция и сейчас ощущается уже во всем, кроме парадных отчетов Росстата, считающих всевозможные потребительские корзины в расчете на каких-то неизвестных науке абстрактных потребителей.

Власть РФ, конечно, признает, что у них есть еще некоторые недостатки, которые вот-вот будут исправлены, причем в обязательном порядке будут ссылки на какие-то вражеские страны, в которых еще хуже. Как будто это как-то сможет объяснить несостоятельность отечественного бюрократа.

В общем-то, ничего особенного не происходит. Война на истощение вымывает все ресурсы - и государственные, и частные, и корпоративные. Это ее свойство, ничего другого от нее ожидать и не приходится.

Чем дольше будут продолжаться боевые действия, чем дольше будут длиться санкции - тем спираль кризиса будет закручиваться туже. А значит - все россияне будут платить за упражнения в области «величия».

Впрочем, величие - штука весьма неопределенная. Можно гордиться ростом человеческого капитала в стране, жизнью, которая сегодня лучше чем вчера, а завтра она, безусловно, будет лучше чем сегодня. И, что характерно - никаких сомнений относительно завтра не будет. А можно просто гордиться, неясно чем, но испытывать это чувство просто потому, что положено.

Анатолий Несмиян, t.me

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