Майор ВСУ: Россияне уже готовы попрощаться с некоторыми территориями возле Бахмута 1.09.2023, 13:27

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Названы населенные пункты, где ожидается «жест доброй воли».

Украинские воины двигаются вперед на Бахмутском направлении. Есть предпосылки к тому, что оккупанты морально готовы расстаться с отдельными населенными пунктами.

Об этом «24 каналу» сказал майор Вооруженных Сил Украины, заместитель командира тактической группы «Азов» Родион Кудряшов, подчеркнув, что некоторые позиции ВСУ более выгодны, чем те, которые занимают оккупанты.

Кудряшов отметил, что для того, чтобы «открыть замок», который «повесили» непосредственно на Бахмут, нужно сначала открыть фланги. После этого город откроется сам по себе. Ведь захватчики в свое время тоже перерезали логистические сообщения и заходили с флангов.

«Мы сделаем все для того, чтобы у врага было тяжелое положение по подвозу боеприпасов, своих тыловых подразделений», – подчеркнул майор ВСУ.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский посетил защитников Украины и дал задание «дожать» Клещеевку. По словам Кудряшова, эти пожелания он высказал во время беседы с солдатами после горячей летней кампании на Бахмутском направлении.

Воин уверен, что Силы обороны Украины способны выполнить данную задачу – для этого нужно время, планирование и удачный шаг по штурмовым действиям.

Майор ВСУ считает, что освобождение таких населенных пунктов, как Андреевка, Клещеевка и Курдюмовка – это вопрос времени.

«На мой взгляд, враг уже морально готов распрощаться с этими населенными пунктами», – сказал Кудряшов.

Ведь, пояснил он, определенные позиции, которые занимают ВСУ, более выгодны, чем те, которые остаются за оккупантами. Поэтому в ближайшее время летняя кампания ознаменуется получением определенных территорий и позиций противника. И у украинских защитников будет большой оперативный успех именно на участке Бахмута.

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