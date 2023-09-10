Буданов сделал сенсационное заявление о сроках окончания войны в Украине 10.09.2023, 10:58

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Глава ГУР не разделяет распространенного мнения.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов выразил личное мнение, что война РФ против Украины не будет продолжительной.

Об этом он заявил на ежегодной встрече «Ялтинской европейской стратегии» (YES), сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я не разделяю мнение, что это будет длительная война. Это мое личное мнение, которое базируется на анализе тех данных, которые мы имеем прежде всего в отношении противника», - заявил Буданов.

По его словам, россияне физически не могут вести длительные действия.

«Но, опять же, если вы говорите о полугодии, о семи месяцах, о годе, и думаете, что это длительный срок, то вполне понятно, что вы будете правы», - сказал начальник военной разведки.

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