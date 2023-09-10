Секс-символ белорусского кино Игорь Сигов прекратил сниматься в РФ и работает таксистом 1 10.09.2023, 21:54

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Игорь Сигов

Он окончательно выехал из Беларуси в ноябре 2022 года.

Когда страна бурлила в 2020-м, Игорь Сигов лежал в реанимации онкоцентра. Но, как только он встал на ноги, он покинул театр имени Янки Купалы. А война 2022 года подвела для него черту и под съемками в России. «Люди, вы поддерживаете войну и при этом называете себя христианами?» Большой разговор «Нашай Нівы».

Игорь Сигов уже почти год живет в Варшаве, он окончательно выехал из Беларуси в ноябре 2022-го. Сейчас актер работает таксистом, а также связан с двумя белорусскими театрами. Первый из них — «Купаловцы», с которыми Игорь недавно презентовал премьеру — «Площадь Победы» по Ольгерду Бахаревичу.

Помимо знаменитой труппы, Игорь играет и в менее известном Team Theatre — этот проект также работает в Варшаве. Он рассказывает, что есть перспективы сниматься в польском кино, но и белорусы Сигова не забывают. Скоро его можно будет увидеть в «Процессах» — первом для «Белсата» сериале, который снял режиссер фильма «Чинчины в стране чудес» Андрей Кашперский.

Что касается Team Theatre, там Сигов играет в спектакле «Море Христины». Это постановка по событиям 2020-го на Окрестина, попытка рассказать о том, что было. Игорь рассуждает: «Сложно обозначить мою роль — он и рассказчик, и один из тех, кто был в августе 2020-го на Окрестина, то есть человек, через которого идет воспоминание о том, что там происходило. Кроме него, там есть персонажи, которые отбывали арест на Окрестина, и те, кто пытал, и спектакль основан на рассказах реальных людей.

Любой материал сказывается на том, как с ним работаешь, тем более когда речь о точных воспоминаниях людей, которые были на Окрестина, и среди зрителей те, кто прошли через эту экзекуцию. Играть сложно, но о тех событиях нужно говорить, чтобы люди знали, даже те, кто не сидел или вообще не был в Беларуси в августе 2020-го».

В середине 2020-го Игорь, на то время актер театра имени Янки Купалы, присоединился к своим коллегам, которые увольнялись из труппы в знак протеста против фальсификаций и насилия. Но Сигов ушел из театра немного позже, чем остальные — не в августе, а в конце сентября.

«Не работал в то время, так как болел раком. Поэтому увольнялся из театра чуть позже, поскольку мне делали операцию и я проходил реабилитацию.

Кажется, ушел из Купаловского в конце сентября — в начале октября 2020-го, а купаловцы ушли в августе. Но я не сыграл в это время ни одного спектакля».

Белорус перенес рак кишечника, прошел через сложную операцию. Рассказывает, что выходил из болезни около трех месяцев и был на грани жизни и смерти, после операции четыре дня лежал в реанимации. Степень болезни он не называет, но уточняет, что за ее время похудел со 105 килограммов до 80.

«Пытают людей, а я что, мол, извините, болел?»

Кажется, какая общественная активность, если проблемы со здоровьем, тем более такие? Но для Сигова все однозначно: «Избивают людей, пытают их на Окрестина, а я должен был сказать, мол, извините, я болел? Я белорус, и те, кого пытали, тоже белорусы, так как я могу стоять в стороне? Вообще не принимаю насилие, для меня это не метод. Может быть все что угодно — переговоры, договоры, но ни в коем случае не выстрелы, не избиения и не война.

А что, есть человек, кому все равно, что тогда происходило в Беларуси? Возможно, и есть, но меня это трогало и я не мог стоять в стороне, также как и с войной в Украине. Для меня это принципиально, ведь как молчать, когда избивают твоих друзей, когда вообще избивают народ за то, что он просто хотел демократии?»

Сигов говорит, что не хочет жить в несвободе: «Я свободный человек и имею право говорить то, что думаю. Могу быть не прав, но это другое дело. Но избивать за то, что я высказал свое мнение или не согласился, пытать меня за это? Если кому-то это нравится, кто-о это принимает — флаг вам в руки. Каждый выбирает свой путь, то, как жить и чем жить, быть рабом или быть свободным человеком, уважая при этом закон».

«Того театра, который я любил и в котором работал, в Беларуси больше нет»

Около 20 лет Игорь Сигов отработал в Республиканском театре белорусской драматургии, но сейчас информации об этом на сайте театра не найти — вместо страницы актера видим надпись «такой страницы не существует». Сам Сигов уточняет, что с сайта РТБД удалили информацию не только о нем, но и о других экс-сотрудниках театра, в том числе о тех, кто не работает там по политическому признаку.

Из репертуара, по словам актера, убрали и много старых спектаклей. Где-то играли неугодные люди, где-то спектакль ставил неугодный режиссер, что-то показалось «идейно неправильным». Это, объясняет Сигов, политика государства, которую проводит директор театра: тех людей, которые в 2020-м высказали свою позицию, просто убрали с сайта.

Сейчас РТБД создают с чистого листа, и то же самое сейчас происходит с большинством театров в Беларуси. Как ему, человеку, который отдал белорусскому театру десятилетия, смотреть на это?

«Раньше театр был для меня тем, что я любил. Театр должен поднимать вопросы, которые беспокоят народ, это трибуна и для власти, и для народа. А потом такой театр задушили, цензура начала говорить, что можно делать, а что — нет, какие режиссеры и актеры могут работать, а какие не могут. По-моему, того театра, в котором я работал, в Беларуси больше нет.

Театр не может быть аполитичным, возьмите Шекспира. «Его пьесы аполитичны? Нет. Аполитичным может быть разве что детский театр, но и у тех же белок и волков жизнь тоже основана на положении в обществе, поэтому это тоже политика».

«Это все брехня»

Один из любимых спектаклей в карьере Сигова — «Извечная песня» по одноименному произведению Янки Купалы. Актер уточняет, что для него это спектакль о позиции, которая была у него всегда и сохраняется сейчас — что прежде всего он человек: «Могу ошибаться и делать что-то не так, но я человек и я волен принимать такое решение, которое посчитаю правильным». Выбрать важнейшую роль в фильме труднее, но Игорь отмечает «Днепровский рубеж» — военную драму об обороне Могилева в начале 1941-го.

В то, что сейчас снимают и ставят в Беларуси, Игорь не верит. Актер рассуждает: может те спектакли, что сейчас создаются в белорусских театрах, и не направлены на политику, но они закрывают людям глаза на действительность, а это — путь к оправданию войны или репрессий.

Нынешние белорусские кино и театр, считает Сигов, скорее имеют местечковый формат и будут интересными только для Беларуси и России. И дело не в том, как играют белорусские актеры, считает Игорь: «Мне неинтересны сами темы кино, это не то, о чем надо сегодня говорить. Стоит говорить о происходящем сейчас, а не прошло когда-то. Все эти годы нам пытаются навязать, что мы должны жить так, как раньше жили наши прадеды, и уважать историю. Но это все брехня.

О прошлом следует помнить и ценить его, но говорить нужно о сегодняшнем дне: о войне в Украине, 2020 годе в Беларуси, о том, что сейчас происходит в Беларуси. И именно касательно этих ситуаций нужно разбираться, кто прав, а кто — виноват, ведь если уж снимать кино, то стоит выяснять, в чем была проблема».

«Царьки, которые сейчас у власти, решили, что они умнее народа»

Актер считает, что надо говорить и о том, что Россия напала на Украину без объективных причин. Ведь те причины, которые предлагают россиянам — полная чушь, по словам Сигова. Его не убеждает мотивация войны, которую представляют российские медиа — мол, во всем виноват Запад: «Во-первых, посмотрите, россияне, в чем вы живете. Белорусы обычно жили приличнее России. Но гнать на Запад, где существует демократия? Я не восхваляю Запад и Америку. Имею в виду, что выросло поколение, которое хочет говорить, выражать свои мысли, и имеет на это право. Властям и семьям нужно это учитывать. Царьки, которые сейчас у власти, решили, что они умнее народа, но это чушь».

«Никогда и никак не стану на сторону России»

Еще до окончательного переезда в Польшу, в 2021-м году, Игорь Сигов работал в России — снимался в тамошних сериалах. Также он засветился на Первом канале в развлекательной передаче «На самом деле», где знаменитые люди будто проходят через детектор лжи и раскрывают тайны личной жизни. Белорус уточняет, что такое шоу проходит как игра — по сценарию, в жизни все иначе.

Теперь, говорит Сигов, российские центральные медиа он не смотрит и смотреть не хочет:

«Иногда в ютубе выскакивают какие-то пропагандистские ролики, но для меня это бред. Это такой бред, такая ненависть к людям, придуманные неизвестно как факты, убеждения. Они на самом деле считают свой народ настолько тупым, что вливают ему эту фигню? Здравомыслящий человек прекрасно понимает, что на самом деле происходит. Если ты умный, это очевидно, к бабке не ходи. Если ты хочешь узнать правду, ты ее узнаешь, тем более что интернет дает возможности прочитать информацию в разных источниках и сравнить ее.

Если ты просто глуп, тут ничего не поделаешь, и так проще жить. Но я знаю людей из России, которые сделали выбор в пользу справедливости, у которых есть понимание происходящего. Поэтому для меня центральные российские СМИ — это сейчас унитаз, имею в виду каналы с пропагандой и пляски на костях».

Тем не менее в 2021-м белорус все-таки снимался и в российских сериалах, и в телешоу. Объясняет, что речь шла о деньгах, да и фильмы были не о политике, а «или о бандитизме, или о любви». На тот момент не укладывалось в голове, делится Сигов, что нынешняя война возможна и Россия нападет на Украину. Что касается событий в Беларуси, они, рассуждает актер, были нашей внутренней борьбой.

«А тут произошло другое: одна страна почему-то решила аннексировать территории другой. Это что за бред? И самое главное, что когда, как я сказал, Путин объявил специальную военную операцию по якобы освобождению от бандеровцев русскоязычного населения Украины, большинство россиян поддержали его, войну и даже смерть людей, писали в соцсетях, что им, мол, так и надо. Люди, вы поддерживаете войну и начинаете за это агитировать, и при этом называете себя христианами? И потом хотите, чтобы с вами как-то работали?» — спрашивает Сигов.

Жена Игоря-украинка родом из Херсона, у него много друзей из Украины. Это люди из Херсона, Киева, много его знакомых сейчас даже находятся на передовой и защищают свою страну. Поэтому Сигов однозначно говорит, что он на стороне Украины и тех людей, которые защищают свою Родину.

Хотя официальная Беларусь и Украина в этой войне оказались по разные стороны, конфликт не разделил семью белоруса Сигова, как и 2020-й в Беларуси: «Моя жена меня поддержала, когда я выступил на стороне купаловцев и ушел вместе с ними из театра в знак протеста против насилия, произошедшего в 2020-м. Понятно, что я поддержал ее, когда в Украине началась полномасштабная война. Слава Богу, у нас одинаковое мнение и по поводу первой, и по поводу второй ситуации.

На меня повлияло отношение россиян к войне и то, что большинство из них поддержали Путина. Это империя. Когда христианство говорит «не убий», не знаю, как объяснить пропаганду войны и убийство мирных граждан. Это не бандеровцы, а обычные люди, которые жили своей жизнью, мечтали жить дальше и говорили по-русски, потому что Россия разбомбила русскоязычные города. Поэтому для меня все однозначно, и понятно, что я никогда и никак не стану на сторону России, так как не хочу проповедовать войну и убийства людей, и не зависит, какая у этого цель».

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