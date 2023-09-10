Воюющая Украина соберет 80 миллионов тонн зерна 10.09.2023, 22:54

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Беларусь — только 7.

Прогноз по совокупному урожаю зерновых и масличных культур на Украине в 2023 году был увеличен на 3,7 млн тонн, до 80,5 млн тонн, сообщила Украинская зерновая ассоциация (УЗА).

«Увеличение прогноза урожая в этом году обусловлено благоприятными погодными условиями и более высокой, чем ожидалось, урожайностью сельскохозяйственных культур», — говорится в заявлении УЗА.

Украинский каравай будет включать 28 млн т кукурузы, 22 млн т пшеницы, 5,8 млн т ячменя, 13,9 млн т семян подсолнечника, 4,1 млн т рапса и 4,8 млн т соевых бобов, прогнозируют в отраслевой ассоциации. Причем урожайность пшеницы и ячменя в этом году близка к рекордной.

Это превосходный результат в условиях, когда 18 процентов украинских земель оккупированы Россией, а большая часть не может обрабатываться, так как на них продолжаются боевые действия или еще не произошло разминирование. В прошлом году и весной вообще были сомнения, сможет ли Украина отсеяться в условиях бомбежек и ракетных ударов по топливным базам и заправкам.

Понять значение цифр украинского урожая может помочь сравнение с белорусскими. Общий сбор зерновых и масличных культур в нашей стране в этом году по официальным данным составит 7,1 миллиона тонн.

Как ожидается, Украина сможет поставить на экспорт в следующем сезоне 49 млн тонн зерновых.

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