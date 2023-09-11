Пора определяться Петр Олещук

11.09.2023, 11:06

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Петр Олещук

Противостояние России — это серьезно или так, поговорить?

Вопрос санкций оказался достаточно сложным. Собственно, западные партнеры Украины должны очень хорошо подумать над их эффективностью. Понятно, что в случае Украины они имеют дело «не со своей войной», а потому, сколько бы ни декларировали безграничность поддержки, но все равно держат в голове собственные экономические интересы и риски для собственного производства.

Но если завтра что-то коснется непосредственно их, они тоже будут смотреть на массовый ввоз собственных комплектующих во вражеские страны, чтобы там могли производить оружие, которое можно будет направить против государств, где производятся эти комплектующие?

Видимо, на Западе очень долго жили представлениями о санкциях времен Холодной войны, когда были только «первый» и «второй» мир, а все остальное особо ни на что не влияло. Но сейчас ситуация другая, и Россия продемонстрировала, что можно сохранить свой экспорт нефти и газа как таковой. Да, зарабатывать меньше, но зарабатывать и вести войну. Можно покупать подсанкционные товары. Если «очень надо». По завышенной цене. Через десятые руки — но можно.

Санкции — больше не «магический шар» Запада. По крайней мере, это уже понимают те, на кого они могут быть направлены. Тем более, что их внедрение всегда затягивается и блокируется. Их выполнение усложняется многочисленными обходными путями. Короче говоря, любая автократия, которая может достаточно легко пренебрегать интересами собственной экономики и достатком граждан, может существовать под санкциями долго.

Можно ли с этим что-то делать? Можно, но здесь нужна политическая воля. А ее в случае антироссийских санкций явно не хватает.

Запад выбрал стратегию «максимально комфортной» борьбы с Россией. Главное — не лишить себя комфорта. И не поставить под сомнение «единство» Запада. Поэтому любое решение, которое ставит под сомнение комфорт или «единство», блокируется или откладывается. А надо быть решительными. В преследовании за обход санкций. В привлечении явно преступных структур типа «Росатома». Ну и главное — ни при каких обстоятельствах не идти на уступки по отношению к агрессору без изменения его поведения. К сожалению, с последним тоже есть большие проблемы.

Короче говоря, мы приходим к черте, когда уже пора определяться. Противостояние России — это серьезно или так, поговорить? Если серьезно, то надо работать, если поговорить… Тем хуже всем. Половинчатая, непоследовательная политика пока лишь способствовала усилению автократических тенденций режима Путина, у которого все еще достаточно ресурсов для ведения войны и угроз.

Значит, надо что-то с этим делать, потому что завтра санкции как инструмент влияния могут существенно потерять в содержании и эффективности. Не только по отношению к одному государству-бензоколонке.

Петр Олещук, «Фейсбук»

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