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Политзаключенный Александр Юницкий вышел на свободу

  • 11.09.2023, 15:12
  • 1,022
Политзаключенный Александр Юницкий вышел на свободу
Александр Юницкий

За решеткой он провел два года.

Жителя Светлогорска обвинили по ст. 369 УК («оскорбление представителя власти») в том, что в августе прошлого года он в «Одноклассниках» написал комментарий, состоящий из одного слова «мразь», под постом о том, что инспектор ДПС майор милиции Андрей Баграенок участвовал в разгоне мирных собраний и штрафовал за подачу звуковых сигналов солидарности, пишет «Вясна».

С 21 августа 2021 года отбывал срок в исправительном учреждении открытого типа. 11 сентября 2023 года стало известно, что Александр вышел на свободу, полностью отбыв срок.

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