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В Курской области дроны атаковали административное здание

  • 12.09.2023, 8:23
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В Курской области дроны атаковали административное здание

БПЛА якобы дважды атаковали Рыльск.

Вечером в понедельник, 11 сентября, в России снова гремели взрывы - в стране-агрессоре пожаловались на атаку дронов, пишет «Главред».

В частности, взрыв прозвучал в городе Рыльск в Курской области, повреждено административное здание. Первый взрыв было слышно около 23:00, через час - еще один.

Атаку беспилотников подтвердил и губернатор Курской области Роман Старовойт. Он заявил, что дрон якобы сбросил взрывное устройство на улицу Ленина. Традиционно в атаке обвинили Украину.

По словам Старовойта, повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина, но жертв, как он утверждает, нет.

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