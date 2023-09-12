закрыть
12 сентября 2023, вторник, 11:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ким Чен Ын прибыл в Россию

5
  • 12.09.2023, 9:51
  • 7,554
Ким Чен Ын прибыл в Россию

Появились фото и видео с его бронепоездом.

Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, где проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Соответствующие снимки и видео публикует российская и северокорейская пропаганда, пишет liga.net.

Ким прибыл на станцию «Хасан» в Приморском крае РФ на Дальнем Востоке, где его уже встретили россияне.

Путин же прибыл во Владивосток, где должна пройти его встреча с «коллегой» из КНДР.

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию. 

Аналитик Теренс Рериг заявил журналистам, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох
Не мешайте Лукашенко
Не мешайте Лукашенко Ирина Халип
Репрессалии
Репрессалии Андрей Санников
Дюжина ножей в спину «победе»
Дюжина ножей в спину «победе» Леонид Невзлин