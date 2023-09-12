Ким Чен Ын прибыл в Россию5
- 12.09.2023, 9:51
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Появились фото и видео с его бронепоездом.
Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию, где проведет переговоры с главой Кремля Владимиром Путиным. Соответствующие снимки и видео публикует российская и северокорейская пропаганда, пишет liga.net.
Ким прибыл на станцию «Хасан» в Приморском крае РФ на Дальнем Востоке, где его уже встретили россияне.
Путин же прибыл во Владивосток, где должна пройти его встреча с «коллегой» из КНДР.
Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
Аналитик Теренс Рериг заявил журналистам, что поставки боеприпасов из Северной Кореи вряд ли будут иметь решающее значение в краткосрочной перспективе, но облегчат России продолжение войны на истощение.