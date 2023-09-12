Десятки тысяч людей вышли на акцию за независимость Каталонии 12.09.2023, 19:14

1,374

Демонстранты собрались на площади в центре Барселоны.

Десятки тысяч людей по случаю национального праздника «Диада» приняли участие в митинге за независимость автономного региона Испании Каталонии.

Об этом сообщает DPA.

Демонстранты собрались в понедельник вечером на площади в центре Барселоны, где скандировали лозунги «независимость» и «свобода».

Лидер регионального правительства Каталонии Пере Арагонес незадолго до акции заявил, что нельзя упустить возможность из-за золотой акции, которую получили каталонские партии в формировании нового испанского правительства.

Две каталонские сепаратистские партии в парламенте Испании в ближайшие недели будут решать, может ли временный глава правительства Педро Санчес продолжать руководить страной, или же должны состояться новые выборы.

Без голосов каталонцев социалисты Санчеса (PSOE) не будут иметь большинства, поэтому ему придется вести переговоры с левонационалистической ERC и в первую очередь с каталонской партией Junts per Catalunya лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона, который проживает в Бельгии.

Партия Junts per Catalunya которая менее охотно идет на компромисс, требует проведения референдума о независимости Каталонии.

Сейчас лидер оппозиции Альберто Нуньес Фейхоо из консервативной Народной партии (PP), который получил больше всего голосов на выборах 23 июля, имеет время до 27 сентября, чтобы сформировать коалицию, однако у него небольшие шансы на успех.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».