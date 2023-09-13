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Apple официально представила титановые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

  • 13.09.2023, 2:26
Apple официально представила титановые iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max

Продажи стартуют 22 сентября.

Под занавес презентации Wonderlust Apple официально показала старшие модели iPhone 15 — Pro и Pro Max. Эти смартфоны получили больше всего новшеств и оказались не такими дорогими, как предсказывали аналитики.

Модель Pro оснащена экран 6,1-дюймовым экраном, а Pro Max — 6,7-дюймовым. В этом плане смартфоны соответствуют младшим версиям — iPhone 15 и 15 Plus. Дисплеи Super Retina XDR с технологией ProMotion поддерживают режим постоянной активации и новую функцию StandBy в iOS 17, превращающую гаджет в горизонтальном положении в аналог настольных часов.

Гаджеты работают на базе улучшенного чипа A17 Pro, который может сравниться даже с некоторыми производительными ПК. В связке с ним установлен усовершенствованный графический процессор. По заявлению Apple, такая конфигурация позволит вывести качество игр на смартфоне на новый уровень. Для iPhone 15 Pro и Pro Max уже анонсировали ремейк Resident Evil 4, Resident Evil Village и Assassin’s Creed Mirage. И это полноценные порты с больших платформ.

Старшие модели, как и младшие, тоже перешли на порт USB-C вместо Lightning в связи с требованиями к единому стандарту в ЕС. Однако в Pro-версиях он еще и обеспечивает скорость передачи данных до 10 Гбайт/с. Это значительно упростит экспорт любых файлов с телефона, включая фото и видео.

Корпус iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, как заявила Apple, один из самых прочных на рынке благодаря использованию титана в производстве. Смартфоны будут выпускаться в трех цветах: белом, черном и натуральном синем.

Об еще одном изменении заранее стало известно благодаря утечке. Речь о программируемой кнопке по аналогии со смарт-часами Apple. Ее можно настраивать, назначая одну из функций — фонарик, элементы доступности, запуск ярлыков, включение камеры и так далее. Однако по умолчанию она активирует бесшумный режим, как традиционный переключатель.

Отдельно Apple рассказала о камере в старших смартфонах. Она назвала ее лучшей из всех, которые когда-либо реализовывала корпорация. Камеры эквивалентны семи отдельным объективам. Сюда относятся 48-мегапиксельный основной сенсор. По словам Apple, он лучше снимает при слабом освещении, фиксирует меньше бликов и использует системы искусственного интеллекта Apple для создания полноразмерных фотографий в формате HEIF.

Теперь можно менять объектив по умолчанию и вести съемку с несколькими фокусными расстояниями в рамках основной камеры — 24 мм, 28 мм и 35 мм. Есть также трехкратный и пятикратный оптический зум в Pro и Pro Max соответственно. Последний — самый большой из всех, которые ранее реализовывала корпорация. Режим ночной съемки получил улучшения, особенно при использовании портретного формата SmartHDR

Видео можно снимать в формате 4K60 ProRes и даже напрямую записывать его на подключенный внешний накопитель. А еще есть функция записи трехмерных роликов для их просмотра на Apple Vision Pro.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max выйдут 22 сентября. Цены начинаются от $999 и $1199 соответственно. Стоимость указана за модели с объемом хранилища 128 Гбайт и 256 Гбайт в случае с Pro и Pro Max. Большого подорожания, которым страшили аналитики, не случилось.

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