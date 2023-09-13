Артиллерийский арсенал около Гомеля ищет специалистов по обращению с боеприпасами

Артиллерийский арсенал около Гомеля ищет специалистов по обращению с боеприпасами1
- 13.09.2023, 16:58
Это следует из госзакупок.
Артиллерийский арсенал, расположенный недалеко от Гомеля, ищет специалистов по обращению с боеприпасами. В соответствии с госзакупкой, военной части 52208 в деревне Прибор потребовалось обучить пять человек. Два сборщика боеприпасов и три обработчика технического имущества (функции этой специальности предполагают обращение с боеприпасами и вооружениями).
Обучение военных специалистов необходимо завершить до конца сентября 2023 года.
В комментарии «Флагштоку» «Сообщество железнодорожников Беларуси» сообщило, что через станции в районе этой военной части вывоз снарядов в прошедшем месяце не фиксировался.
Ранее с января 2022 года по январь 2023 с арсеналов Гомельской области было вывезено более половины всех снарядов, поставленных Лукашенко РФ для войны против Украины (около 67 тыс тонн).