Дежавю Виктория Зубкова, planeta.press

14.09.2023, 11:48

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Луис Инасиу Лула да Силва

В Бразилии были бы счастливы, если бы Путин не приехал.

Бразилия может пересмотреть свое решение об участии в Международном уголовном суде в Гааге (МУС), отозвав подпись под Римским статутом, заявил в среду, 13 сентября, министр юстиции и общественной безопасности страны Флавий Дину.

«Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. <…> Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть это решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах», — заявил он.

По словам министра, именно эту возможность имел в виду президент Бразилии Лула да Силва, поставив под сомнение членство его страны в МУС и заявив, что, по его мнению, подобные соглашения наносят вред развивающимся странам.

Началось все с того, что президент Бразилии заявил, что пригласит Путина на саммит G20 в следующем году.

«Если я еще буду бразильским президентом, и он приедет в Бразилию, его ни в коем случае не арестуют», — заявил да Силва в субботу, 9 сентября.

Он рассказал, что намерен пригласить президента России на очередной саммит «Группы двадцати», который пройдет в Рио-де-Жанейро.

«Мы любим мир и хотим хорошо обращаться с людьми. Поэтому я считаю, что Путин может безопасно приехать в Бразилию», — заявил бразильский президент.

Но через день он взял свои слова назад, сказав, что решение о возможном аресте будет принимать суд, а не правительство. При этом бразильский президент отметил, что изучит вопрос о членстве Бразилии в МУС.

Он заявил, что удивлен тем, что Бразилия ратифицировала Римский статут о создании МУС, а такие страны, как США и Россия, — нет. Президент выразил надежду, что к ноябрю 2024 года, когда в Бразилии пройдет саммит, «война закончится и все вернется в норму».

Бразильские власти мечутся между молотом и наковальней как несколькими месяцами ранее метались чиновники Южно-Африканской Республики перед саммитом БРИКС в Йоханнесбурге. Президент сначала заявил, если Путин приедет в ЮАР, его ни в коем случае не арестуют, но буквально сразу забрал свои обратно. Южно-Африканская Республика порывалась отозвать подпись под Римским статутом и далее по списку. Но закончилось все тем, что власти ЮАР попросили, чтобы Россию на саммите БРИКС представлял Сергей Лавров вместо Путин.

«Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем пригласить кого-то, а потом его арестовать. Мы были бы счастливы, если бы он [Путин] не приехал», — заявил вице-президент ЮАР Пол Машатиле.

Москва сначала отказалась, но спустя череду скандалов, интриг и расследований, в Йоханнесбург поехал именно Лавров.

Вообще в ЮАР не церемонятся с Путиным после того, как МУС выдал ордер на арест российского диктатора. Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса на встрече африканских лидеров с президентом России в Петербурге потребовал вернуться к «зерновой сделке», отказавшись от российских подачек.

«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то «дары». Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями… однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», — заявил он.

Но вернемся к Бразилии, главная проблема которой — не арест Путина, а сам факт его визита. Затруднение в том, что саммит G20 при приезде нерукопожатного диктатора рискует быть сорванным. Лидеры стран «Группы семи» либо не приедут на мероприятие, либо проигнорируют публичные мероприятия с участием «никтошки». В этом плане президент Бразилии всего лишь бросает горячую картошку России — мол, если Путин приедет, расхлебывать проблемы будете сами.

В 2014 году диктатор раньше других уехал с саммита «Группы двадцати в Австралии. Западная пресса писала, что ему был оказан холодный прием. При общем фотографировании Путина задвинули на край, а на ланче он вместе с президентом Бразилии сидели вдвоем за пустым столом.

К слову, метания Бразилии лучше всего демонстрируют, насколько БРИКС неантизападная структура.

«То, что БРИКС не только не готов, но и не собирается противостоять Западу, как минимум говорят следующие вещи: стремление ЮАР идти навстречу давлению США в вопросе приезда Путина, отказ южноафриканского президента и премьера приехать на саммит «Россия-Африка», отказ сформировать единую валюту и нынешнее решение страна БРИКС, нынешнее заявление бразильского президента», — констатирует директор Института русско-славянских исследований имени Н.Я. Данилевского Александр Буренков.

Виктория Зубкова, planeta.press

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