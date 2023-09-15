Стало известно, что нашла СБУ в роскошном имении Шуфрича 15.09.2023, 12:33

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Результаты обыска у скандального нардепа впечатлили.

Во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича был найден целый ряд запретной советской символики. У него в доме обнаружили георгиевские ленты, медали и кители ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Во время обыска украинские силовики нашли у парламентария вещи, присущие настоящему стороннику всего советского. Среди «находок»: запрещены георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

Также у Шуфрича дома стражи порядка нашли коллекцию кителей.

Более того, учитывая фото наград, нардеп может быть и «полководцем победы» и даже «ветераном Вооруженных сил РФ».

Обыски у Шуфрича: что известно

Напомним, по данным источников РБК-Украина в СБУ, к народному депутату Нестору Шуфричу сегодня пришли с обысками.

Известно, что Шуфрича подозревают в государственной измене.

Заметим, что в СМИ утром появилась информация о якобы задержании нардепа, но источник РБК-Украина опроверг эту информацию.

Официальных заявлений от СБУ о причинах обысков не было. Но как сообщили в спецслужбах, одиозный политик Шуфрич тесно работал с экс-нардепом Владимиром Сивковичем, которого связывают с российской ФСБ. И именно по его задаче Шуфрич распространял прокремлевскую пропаганду в Украине.

Добавим, что Нестор Шуфрич является народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ и до сих пор возглавляет Комитет ВР по свободе слова. К тому же одиозный политик является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука и беглеца Виктора Януковича.

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