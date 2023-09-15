закрыть
15 сентября 2023, пятница, 12:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Стало известно, что нашла СБУ в роскошном имении Шуфрича

  • 15.09.2023, 12:33
  • 1,990
Стало известно, что нашла СБУ в роскошном имении Шуфрича

Результаты обыска у скандального нардепа впечатлили.

Во время обысков у нардепа Нестора Шуфрича был найден целый ряд запретной советской символики. У него в доме обнаружили георгиевские ленты, медали и кители ВС РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в СБУ.

Во время обыска украинские силовики нашли у парламентария вещи, присущие настоящему стороннику всего советского. Среди «находок»: запрещены георгиевские ленты, медали, двуглавые орлы россиян, ордена.

Также у Шуфрича дома стражи порядка нашли коллекцию кителей.

Более того, учитывая фото наград, нардеп может быть и «полководцем победы» и даже «ветераном Вооруженных сил РФ».

Обыски у Шуфрича: что известно

Напомним, по данным источников РБК-Украина в СБУ, к народному депутату Нестору Шуфричу сегодня пришли с обысками.

Известно, что Шуфрича подозревают в государственной измене.

Заметим, что в СМИ утром появилась информация о якобы задержании нардепа, но источник РБК-Украина опроверг эту информацию.

Официальных заявлений от СБУ о причинах обысков не было. Но как сообщили в спецслужбах, одиозный политик Шуфрич тесно работал с экс-нардепом Владимиром Сивковичем, которого связывают с российской ФСБ. И именно по его задаче Шуфрич распространял прокремлевскую пропаганду в Украине.

Добавим, что Нестор Шуфрич является народным депутатом от запрещенной ОПЗЖ и до сих пор возглавляет Комитет ВР по свободе слова. К тому же одиозный политик является давним соратником предателя Украины Виктора Медведчука и беглеца Виктора Януковича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох