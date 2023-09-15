Экс-депутат Госдумы РФ: У Кадырова началось отторжение после трансплантации органов
- 15.09.2023, 13:00
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Высокопоставленные источники в Чечне сообщают о критическом состоянии.
У главы Чечни Рамзана Кадырова огромные проблемы со здоровьем. Ему делали операцию на почках, которая прошла неудачно.
Такой информацией поделился российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне.
По их данным, проблемы Кадырова были настолько серьезны, что ему потребовалась трансплантация почек.
И, судя по всему, операция не удалась, началось отторжение.
«Я позвонил видным чеченцам и спросил: «Он дуркует, нар*ота, или действительно состояние здоровья?» - Они говорят, что, по их данным, (...) у него действительно (больны - ред.) почки. Там даже была операция, трансплантация, она прошла не совсем удачно, якобы там не все прижилось, начались какие-то абсцессы… У него со здоровьем действительно все плохо», - рассказал Гудков.
Слухи о резком ухудшении здоровья Кадырова появились весной 2023 года. На болезнь указывал, в частности, изменившийся внешний вид главы Чечни: он сильно пополнел, выглядел опухшим и нездоровым.
Версия о почках появилась сразу же. Поговаривали, что проблемы - результат отравления. В последнее время, как отмечают источники, глава Чечни большую часть времени пребывает за рубежом, отстранившись от управления республикой.
Ранее на фоне болезни Кадырова в РФ пропал без вести министр здравоохранения Чечни. Источники уверяют, что он мог быть жестоко убит по приказу главы республики.