Экс-депутат Госдумы РФ: У Кадырова началось отторжение после трансплантации органов 15.09.2023, 13:00

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Рамзан Кадыров

Высокопоставленные источники в Чечне сообщают о критическом состоянии.

У главы Чечни Рамзана Кадырова огромные проблемы со здоровьем. Ему делали операцию на почках, которая прошла неудачно.

Такой информацией поделился российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне.

По их данным, проблемы Кадырова были настолько серьезны, что ему потребовалась трансплантация почек.

И, судя по всему, операция не удалась, началось отторжение.

«Я позвонил видным чеченцам и спросил: «Он дуркует, нар*ота, или действительно состояние здоровья?» - Они говорят, что, по их данным, (...) у него действительно (больны - ред.) почки. Там даже была операция, трансплантация, она прошла не совсем удачно, якобы там не все прижилось, начались какие-то абсцессы… У него со здоровьем действительно все плохо», - рассказал Гудков.

Слухи о резком ухудшении здоровья Кадырова появились весной 2023 года. На болезнь указывал, в частности, изменившийся внешний вид главы Чечни: он сильно пополнел, выглядел опухшим и нездоровым.

Версия о почках появилась сразу же. Поговаривали, что проблемы - результат отравления. В последнее время, как отмечают источники, глава Чечни большую часть времени пребывает за рубежом, отстранившись от управления республикой.

Ранее на фоне болезни Кадырова в РФ пропал без вести министр здравоохранения Чечни. Источники уверяют, что он мог быть жестоко убит по приказу главы республики.

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