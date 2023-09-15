закрыть
15 сентября 2023, пятница, 13:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экс-депутат Госдумы РФ: У Кадырова началось отторжение после трансплантации органов

  • 15.09.2023, 13:00
  • 6,342
Экс-депутат Госдумы РФ: У Кадырова началось отторжение после трансплантации органов
Рамзан Кадыров

Высокопоставленные источники в Чечне сообщают о критическом состоянии.

У главы Чечни Рамзана Кадырова огромные проблемы со здоровьем. Ему делали операцию на почках, которая прошла неудачно.

Такой информацией поделился российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне.

По их данным, проблемы Кадырова были настолько серьезны, что ему потребовалась трансплантация почек.

И, судя по всему, операция не удалась, началось отторжение.

«Я позвонил видным чеченцам и спросил: «Он дуркует, нар*ота, или действительно состояние здоровья?» - Они говорят, что, по их данным, (...) у него действительно (больны - ред.) почки. Там даже была операция, трансплантация, она прошла не совсем удачно, якобы там не все прижилось, начались какие-то абсцессы… У него со здоровьем действительно все плохо», - рассказал Гудков.

Слухи о резком ухудшении здоровья Кадырова появились весной 2023 года. На болезнь указывал, в частности, изменившийся внешний вид главы Чечни: он сильно пополнел, выглядел опухшим и нездоровым.

Версия о почках появилась сразу же. Поговаривали, что проблемы - результат отравления. В последнее время, как отмечают источники, глава Чечни большую часть времени пребывает за рубежом, отстранившись от управления республикой.

Ранее на фоне болезни Кадырова в РФ пропал без вести министр здравоохранения Чечни. Источники уверяют, что он мог быть жестоко убит по приказу главы республики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер
Вашингтон предупредил Путина
Вашингтон предупредил Путина Альфред Кох