ВСУ показали, как выглядит Андреевка после освобождения от оккупантов 2 15.09.2023, 13:22

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Фото: Евгений Малолетка

Впечатляющее фото.

ВСУ освободили Андреевку в Донецкой области 15 сентября, хотя сообщения об этом появлялись еще вчера, 14 сентября.

Поселок Андреевка полностью разрушен, его фактически нет. Но его захват позволяет ВСУ двигаться дальше, освобождая новые территории от российских захватчиков.

Об этом сказал пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире телемарафона.

Бородин подтвердил, что Андреевка действительно освобождена.

«К сожалению, она в таком состоянии, что... я не уверен, что там можно где-нибудь закрепить флагшток», – сказал он.

Как выглядит Андреевка сейчас / Фото Евгений Малолетка

Уцелевших зданий в городе нет. С зимы там уже не было гражданского населения, ведь Андреевку захватили оккупанты. Во время своего продвижения зимой россияне уничтожали и без того небольшой город.

Враг оборонял населенный пункт очень активно: сильно минировали территорию, по нашим защитникам работала артиллерия и дроны. Этот квадрат важен для дальнейшего продвижения, поэтому освобождение Андреевки – это большой шаг, после которого можно делать следующие.

Продвижение украинских воинов к Андреевке было очень осторожным, чтобы сохранить максимальное количество бойцов.

Как освобождали Андреевку

Третья штурмовая бригада ВСУ сообщила, что в результате молниеносной операции российский гарнизон в городе был оцеплен, отрезан от основных сил и уничтожен. В частности, за двое суток украинским защитникам удалось ликвидировать начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 бригады вместе с офицерами и значительным количеством техники.

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