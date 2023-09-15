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Лайма Вайкуле: Путин сошел с ума

  • 15.09.2023, 14:12
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Лайма Вайкуле: Путин сошел с ума
Лайма Вайкуле

Известная певица объяснила, на чем основан ее диагноз.

Латвийская певица Лайма Вайкуле считает, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин сошел с ума. Об этом она заявила в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, фрагмент которого опубликован 15 сентября на ее странице в Instagram.

«Почему Путин начал войну?» – спросила у певицы журналистка.

«Человек не может быть у власти так долго. Он сходит с ума. Вот даже артисты, которые популярны какое-то время, – думают, что они избранные, такие особенные, Они забывают, что они такие же люди, как все. И вот то же самое, мне кажется, произошло с Путиным. Он сошел с ума», – заявила Вайкуле.

Певица также отметила, что лично знакома с российским президентом.

«Путин часто оставлял хорошее впечатление. Он хорошо умел притворяться. Но это все уже неважно. Если даже он хоть что-то сделал хорошее. оно все перечеркнуто уже сегодня», – отметила она.

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