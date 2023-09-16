«Путин придвинулся к краю стола и готовился упасть» 1 16.09.2023, 8:56

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Глава Кремля показал свое бессилие.

Политика главы Кремля Владимира Путина привела Россию в состояние деградации и полной изоляции. Со страной-агрессором готова сотрудничать разве что диктаторы из Беларуси и Северной Кореи.

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Он добавил, что российский узурпатор клянчит снаряды и оружие у Ким Чен Ына, потому что это едва ли не последний вариант.

«На самом деле все интереснее. Во время встречи Путин сидел в подхалимской позе перед Ким Чен Ыном на краю стола и такое впечатление, что готовился на колени упасть», – сказал Яковенко.

Дальше падать некуда

Эта неделя у Путина была насыщена событиями. Сначала диктатор встретился с Ким Чен Ыном и умолял его о том, чтобы тот предоставил оружие. А потом еще и срочно приехал самопровозглашенный узурпатор из Беларуси Александр Лукашенко.

«У Путина ситуация сложная», – подчеркнул российский оппозиционный журналист.

«Событий было много, но все они двигались в сторону деградации и бессилия. Изюминкой этой недели стало «прекрасное» выступление бункерного диктатора на так называемом Восточном экономическом форуме, где диктатор ни слова не сказал об экономике. Однако Путин начал открывать окошки в свой внутренний мир.

Путин дошел до того, что клянчит оружие в Северной Корее и встречается с Ким Чин Ыном как будто это Си Цзиньпин какой-то. Когда тот пригласил диктатора в КНДР, Путин, конечно, согласился, ведь больше ему некуда ездить. Осталась разве что Северная Корея и, возможно, еще в Беларусь можно уехать», – отметил Яковенко.

Россия постепенно сходит вниз по лестнице и довольно серьезно деградирует и это закономерное дело. Дело уже дошло до того, что один Лукашенко остался, но, оглянувшись, поняли, что еще есть Северная Корея.

«Но дальше уже некуда. Потому что дальше Венесуэла? Нет. В целом можно и с Афганистаном побрататься. Талибы народ приветливый. Они примут. Действительно падать уже некуда. Северная Корея – это все же мировое дно», – подытожил российский оппозиционный журналист.

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