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ВСУ уничтожили на юге три российских судна с экипажами

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  • 16.09.2023, 11:12
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ВСУ уничтожили на юге три российских судна с экипажами

Оккупанты пытались на них маневрировать между островами в дельте Днепра.

Украинские воины на Южном фронте накануне потопили три вражеских лодки с экипажами. Вместе с плавсредствами ликвидировано 18 российских захватчиков.

Также Силы обороны уничтожили пять крупнокалиберных орудий и наблюдательный пункт оккупантов на островах в дельте Днепра. Подробности потерь врага на юге раскрыла начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

Потери, о которых рассказала Гуменюк, россияне понесли в зоне ответственности Оперативного командования «Юг».

«Минус 5 крупнокалиберных пушек за минувшие сутки – это мощный результат Сил обороны, минус 18 оккупантов и еще три лодки, на которых они пытались маневрировать среди островов и размещать там свои наблюдательные пункты. Один из таких пунктов тоже уничтожен», – сообщила она.

В то же время Гуменюк упомянула о сбросе российской управляемой авиабомбы на временно оккупированную Новую Каховку на левом берегу Днепра. Вследствие этого, согласно заявлениям оккупантов, один мирный житель погиб, еще 12 получили ранения.

В настоящее время захватчики развернули дезинформационную кампанию, целью которой является опрокидывание ответственности за удар по Новой Каховке из России на Украину.

Однако украинская сторона тщательно задокументировала факты обстрела войск РФ и собрала доказательную базу.

«Ситуация остается достаточно напряженной, потому что враг не отказался от своих планов продолжать терроризировать население правого берега, и как показала вчерашняя ситуация, прибавляется очень тяжелый огневой террор левобережья. Потому что не имея правильной организации того, что они запланировали, они способны бомбить и те направления даже, где расположены и их подразделения, это, например, вчерашний сброс управляемой авиабомбы на Новую Каховку, которая находится на временно оккупированной территории, где пострадали мирные люди и оккупанты в панике начали большую мощную информационную кампанию по поводу того, что такие удары наносят Силы обороны. Но все факты задокументированы и собрана доказательная база для того, чтобы констатировать факт терроризма врага», – отметила Гуменюк.

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