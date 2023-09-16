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«Союз нищих и изгоев»: что Лукашенко выпрашивал у Путина

  • 16.09.2023, 11:20
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«Союз нищих и изгоев»: что Лукашенко выпрашивал у Путина

Внезапный визит диктатора был не просто жалким.

Самопровозглашенный правитель Беларуси Александр Лукашенко 15 сентября встретился с диктатором Владимиром Путиным в России. Очевидно, что там начинает формироваться «союз нищих».

Об этом «24 каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, прокомментировав встреча Лукашенко и Путина. Особенно смешны были попытки белорусского диктатора напроситься в «союз» России и КНДР.

В ходе встречи Лукашенко высоко оценил приезд диктатора из КНДР Ким Чен Ына в Россию. Он даже начал напрашиваться присоединиться к этому «мощному союзу».

Как подчеркнул Яковенко, перспективы в этого образования просто «огромные». Особенно если учитывать, что еще недавно в КНДР были серьезные проблемы с голодом.

«Будет союз «нищих и изгоев». В КНДР недавно был невероятный голод. Это абсолютно бедная страна, которая находится в ужасном состоянии. Вот такой союз назревает. А Лукашенко набивается третьим в эту компанию», – заметил Яковенко.

В мире уже сформировалась антипутинская коалиция, насчитывающая более 50 государств. При этом входят именно богатые, экономически развитые и свободные страны. А на другом полюсе будут находиться Беларусь, КНДР и Россия с дешевым милитаризмом, но огромным запасом зла.

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