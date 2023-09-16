ВСУ уничтожили два российских Бук-М3 в Светлодарске 16.09.2023, 22:55

Видеофакт.

Силы обороны Украины уничтожили два зенитно-ракетных комплекса россиян Бук-М3 во временно оккупированном Светлодарске Донецкой области.

Об этом сообщил СтратКом ВСУ в Telegram.

В ведомстве отметили, что в субботу, 16 сентября, около 12:30 в оккупированном Светлодарске украинские военные успешно «демилитаризовали» два зенитно-ракетных комплекса Бук-М3.

Оба ЗРК пытались защитить расположенные возле части штаба бригады и дивизии ВДВ войск российских оккупантов.

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