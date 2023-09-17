Символичное Сергей Ковальченко

17.09.2023, 12:25

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Так выглядит судьба России.

В знаменитом петербургском районе Купчино сгорел бывший кинотеатр «Слава» на углу одноименного проспекта и Бухарестской улицы. Горел всю ночь, более семи часов, точнее полыхал. Как вы понимаете, от кинотеатра практически ничего не осталось.

Пишу я об этом не только потому, жил неподалеку и не раз бывал в ресторане, который до вчерашнего дня работал в бывшем кинотеатре. Ресторан по питерским меркам ничего особенного, по таллинским был бы очень хорош, но дело не в этом.

Судьба этого здания символично напоминает мне судьбу страны. Построено по типовому проекту в 1967 году и исправно работало кинотеатром, пока не рухнул СССР. В новой России, как и многие питерские общественные места, здание было перепрофилировано в казино «Слава». После запрета игорной деятельности в РФ с 1 июля 2009 года там был ночной клуб и ресторан «Ялта», в 2011 полиция накрыла в нем подпольный игорный клуб. Подобные места «полусвета» любили петербургские чиновники времен Валентины Матвиенко. Был такой вице-губернатор Олег Виролайнен, любитель спустить наличные в казино (не только он).

Потом это место зачахло. Все помнят огромное объявление на фасаде: Munhel по 90 рублей за пол литра. Ресторан привлекал людей своими акциями. Недолго проработал в здании магазин сети: «Народная Семья», пока уже при Александре Беглове не прикрыли всю сеть. Теперь здание сгорело дотла. И остается только убрать останки и построить на его месте что-то новое. Кинотеатр слегка опередил нынешнюю страну, но думаю, что там будет что-то очень похожее на восстановление после большого пожара. Помяните мое слово.

Сергей Ковальченко, t.me

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