«Кататься под гимн Украины»: в РФ разгорелся грандиозный скандал в фигурном катании 9 17.09.2023, 16:57

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Выбор музыки приравняли к «делу государственной важности».

Действующему вице-чемпиону России по фигурному катанию Петру Гуменнику власти РФ запретили использовать музыку немецкой группы Rammstein. 21-летний уроженец Санкт-Петербурга для своей короткой программы для контрольных прокатов вместе с хореографом Даниил Глейхенгауз выбрали композицию Sonne, что оказалось недопустимым для российских патриотов, пишет «Обозреватель».

Гуменник с этой программой на одной из тренировок:

Полгода назад Гуменник использовал для своего номера на ледовом шоу Этери Тутберидзе другую композицию Rammstein.

За день до отъезда на контрольные прокаты к тренеру Гуменника Вероники Дайнеко подошло ее начальство и показало электронное письмо от некого Евгения Картушина (администратор группы поддержки российской фигуристки Софьи Самоделкиной) главе Минспорта РФ Олегу Матыцину, в котором не рекомендовалось использовать творчество данных артистов.

«Смысл письма был в том, что Rammstein – это непатриотично, плохо и тому подобное, с просьбой навести порядок в тех видах спорта, которые используют музыкальное сопровождение. Переслать это письмо мне она отказалась», – рассказала Дайнеко на своей странице в одной из российских соцсетей.

По словам Дайнеко, ей прозрачно намекнули, что это дело государственной важности, и «мы не можем ставить свои интересы выше государственной важности. Мало ли что мы хотим». Найти какую-то замену композиции тренерский штаб найти за три дня не смог, поэтому Гуменник отказался выступать в короткой программе.

Отметим, что с требованием запретить Rammstein у Гуменника еще летом выступила одиозная российская спортивная блогерша Елена Родина. После отказа Петра от композиции, 38-летняя москвичка всех «поздравила с праздником»:

«Я поздравляю всех, кто является патриотом. Мы отстояли то, чтобы Гуменник не выступал под Рамштайн. Ура, это главное событие сегодняшнего дня. Всех с праздником», - сказала Родина в голосовом сообщении у себя в Telegram-канале.

В комментариях российские болельщики называли такие действия федерации фигурного катания РФ позором.

«Печально все с государством, если выбор музыки фигуристом - дело государственной важности», «И с каких это пор делом государственной важности является музыка к программе? Такая реакция, будто Петя хотел кататься под гимн Украины», «Как будто никто из федерации не знал, какая будет музыка. Давно уже было всем известно. Позор федерации!» - возмущаются юзеры.

Отметим, что 4 марта 2022 года Rammstein у себя в Instagram поддержала Украину в войне с Россией.

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