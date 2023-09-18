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Путин, Троцкий и «лучи чучхе»

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  • Игорь Гулык
  • 18.09.2023, 12:29
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Путин, Троцкий и «лучи чучхе»
Игорь Гулык

Деградация России наглядна.

Российский диктатор, по доброй традиции, начатой Сталиным, выдает себя за выдающегося историка

До Иосифа Виссарионовича ему, правда, далеко, — вопросы языкознания его пока не волнуют. А вот история… Правда, получается косо и криво, но это не умаляет желания Путина донести до света историческую истину.

На Восточном экономическом форуме он перепутал Троцкого (Бронштейна) и Эдуарда Бернштейна. Почти попал, потому что оба были левыми. Последний – германский социал-демократ, а Лев Троцкий – соратник Ленина, позже убитый по приказу Сталина в Мексике. Агент НКВД порешил его ледорубом…

Ошибка Путина заключалась в авторстве цитаты «Движение – все, цель – ничто», которое наш «историк» приписал Льву Давидовичу. Но я почему-то думаю, что оговорка была сознательной, учитывая контекст дальневосточной встречи «вождя» с другим «великим лидером» – северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Во-первых, Путин польстил Киму знанием основ чучхе – официальной идеологии КНДР, созданной еще Ким Ир Сеном. Тот, другой Ким, - «солнце и луна» северокорейской деспотии - почему-то совсем не взлюбил Троцкого с его идеей «всемирной революции». Поэтому когда Путин заявил, что теория Льва Давидовича «плохая», то, видимо, вызвал внутреннее одобрение своего визави.

Во-вторых, Путин, конечно, не обошел Украину. Собственно, он (или его двойник, - тут привычная уже дилемма) и приехал на встречу с Кимом из-за проблем «СВО» - клянчить оружие и, возможно, пополнение пушечного мяса за счет северокорейских крепостных. Но, согласно теории ВВП, Украину придумал Ленин, а Троцкий, и это отмечают даже наши историки, был едва ли не самым большим «украинофилом» среди большевистской своры. Уроженец Херсона, он, к примеру, одобрил участие делегации УНР на переговорах в Бресте (харьковского ленинского квазиправительства там, кстати, не было), довольно лояльно относился к украинскому языку и украинским кадрам. Так что лишний раз пнуть покойников Путину – бальзам на душу.

А «нелюбовь» северокорейских диктаторов к Троцкому объясняется просто. Они также выбрали Сталина, — кимисты (исповедующие чучхе) являются едва ли не самым ярким образцом изоляционистов, которые не воспринимают «импортный марксизм» и нацелены только на «собственные силы».

Ын, конечно, в частной сибаритской жизни не отказывается от всяких там благ западной цивилизации, как, в конце концов, и Путин. Но в условиях почти тотальных санкций кремлевскому старцу понадобится пропагандистский опыт Пхеньяна в вопросах «импортозамещения».

Как бы там ни было, обоим диктаторам было о чем поговорить, и не только на мировоззренческие темы. И этот разговор лишний раз показал дегенеративную траекторию, которую избрал Путин, лелея слепые фантазии возвращения былого величия России. Эта линия предполагает не только изоляционизм гигантской страны, не сумевшей вписаться в тренды XXI века, она обуславливает макабричные политические союзы с подобными режимами. Для выравнивания позиций РФ и КНДР существует много оснований – и отсталость экономики, технологий, и внутреннее диктаторское устройство, и идеологические доктрины – чучхе в концлагере Кимов, и неосталинизм в России. А еще – затаенное для пхеньянского режима и откровенное для путинизма желание внешней экспансии. Путем войны, геноцида и разрушения достижений «ненавистной и чужой» цивилизации.

Деградация путинской России наглядна. Если раньше Путин пробовал заигрывать с более или менее серьезными игроками на мировой шахматной доске — Китаем, Индией, грандами Глобального Юга, то теперь ему остались только КНДР и кучка африканских бантустанов в роли статистов и слепых голосовальщиков на заседаниях Генеральной ассамблеи ООН.

Кстати, после встречи и договоренностей Путина и Ына Пекин предупредил МИД России и КНДР о запрете транзита грузов военного назначения через свою территорию. Союзничек называется…

А Троцкий? Что Троцкий… Он не поможет ни Путину, ни Ким Чен Ыну. Во всяком случае, даже тем, что однажды сказал своим оппонентам: «Я не измеряю исторический процесс метром личной судьбы».

Игорь Гулык, espreso.tv

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