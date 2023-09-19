В России назревает мятеж: стало известно, кто за ним стоит 3 19.09.2023, 7:50

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Алексей Данилов

В СНБО Украины раскрыли важную информацию.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на территории страны-агрессора России назревает мятеж. По его словам, эти процессы уже запущены и они должны привести к фрагментации РФ.

В эфире телемарафона Данилов отметил, что второго «похода на Москву» уже не будет. Однако мятеж назревает, и Украина знает, как именно это происходит и кто за этим стоит.

«Я думаю, что это уже будет не поход. Вспомним, как в августе 1991 года происходил распад СССР. То, что там назревает, и «группировка ГКЧП», как это было в 1991 году, она там уже зреет и они уже там кучкуются, это доподлинно известный факт. И мы понимаем, кто этим руководит, как это происходит», – сказал он.

По словам Данилова, вопрос мятежа в РФ – это «вопрос короткого промежутка времени». Один из факторов, которые будут влиять на эти процессы, это тяжелая болезнь главы Чечни Рамзана Кадырова, который, вероятно, находится в критическом состоянии в коме.

Секретарь СНБО добавил, что после решение российского диктатора Владимира Путина о вторжении в Украину, российские олигархические группы «должны забывать о спокойствии».

По его мнению, многие чиновники на Западе считают, что процесс распада России можно контролировать. Они думают, что можно допустить такие вещи, которые не позволят стране-агрессору распасться.

«Я могу сказать, что на это уже влиять никто не сможет, Россия вынуждена будет фрагментироваться и это произойдет обязательно при нашей жизни. И никакая сила остановить это не сможет, потому что это исторический процесс», – добавил Данилов.

Ранее Данилов высказал мнение, что народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского «Зеленого клина», национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава РФ и образование независимых и суверенных государств.

По его словам, все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния.

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