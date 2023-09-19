«Дулю с маком»: белорус из Варшавы ответил на предложение лукашистов 8 19.09.2023, 11:43

7,074

«Стучать» на себя никто не собирается.

Читатель сайта Charter97.org, который уже полгода проживает в Варшаве, рассказал, как отреагировал на предложение лукашистов сообщать об «иностранных документах»:

— За границей (прежде всего — в Литве и Польше) сейчас живет много наших знакомых. Мы все вынуждены проходить процедуру легализации в новых странах, так как возвращаться в Беларусь, которая находится под властью деспота, опасно. Эмигрантам приходится брать вид на жительство в иностранном государстве – в Польше, например, это может быть карта временного или постоянного проживания.

Но дроздовская хунта от нас никак не отцепится. Приняли какой-то декрет о том, что мы сейчас обязательно должны информировать режимные органы о наличии иностранного вида на жительство. Даже подробную инструкцию разработали, как это можно сделать: на интернет-портале или подав заявление в милицию либо консульство. И еще чтобы прислали снимок этого чужеземного удостоверения. А кто не поспешит сам себя сдать карательным органам, того пугают санкциями, которые еще только разрабатываются.

Читатель рассказывает, как белорусы реагируют на новую инициативу режима:

— Все смеются и пожимают плечами. А что еще им прислать? Может, реквизиты польской банковской карточки со всеми кодами? Может, присоединить заявление об отказе от своего белорусского имущества в пользу какого-нибудь лукашистского фонда?

Вот чем примечателен этот колхозный режим, так это тем, что напрактиковался чинить пакости белорусам. Хорошо помним, как всех, кто не работает, лукашисты объявили тунеядцами и обложили незаконными налогами. А теперь, пожалуй, всех, кто не живет на подконтрольной хунте территории, тоже могут завалить какими-то сборами-штрафами.

Дулю им с маком! Теперь же так называемым лукашистским дипломатам нечем заняться, так, видимо, им прикажут какие-то списки делать. Сами приняли нелепый указ, то пусть сами и исполняют. Мы все единодушно решили, что добровольно разглашать информацию о себе не будем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».