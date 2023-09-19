Что там российские «миротворцы», госпожа Захарова? 1 19.09.2023, 13:49

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Новая война в Карабахе началась при полном молчании Кремля.

Азербайджан объявил о «антитеррористической операции» в Арцахе (Нагорном Карабахе).

Очевидно, Алиев хочет поскорее и окончательно решить армянский вопрос в Карабахе, купировать дипломатические усилия США и ЕС, которые активно включились в процесс мирного урегулирования. Жесткие заявления Вашингтона и прочих по поводу незамедлительного открытия Лачинского коридора дали понять диктатору Алиеву, что действовать надо сейчас. Недаром он несколько недель стягивал войска к границе Карабаха и Армении.

Естественно, все делается при поддержке главных участников русско-тюрского тандема - «спецоператоров» Эрдогана и Путина.

Что там российские «миротворцы», г-жа Захарова? Как продвигается торговля с Азербайджаном нефтью и путинским газом, г-жа фон дер Ляйен? Как там выполнение решения международного суда ООН по открытию Лачинского коридора, г-н Гуттериш? Как мирные переговоры между Баку и Ереваном, господа Блинкен, Боррель, Пашинян?

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