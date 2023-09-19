Прошла жеребьевка отбора на чемпионат Европы-2025 по баскетболу 1 19.09.2023, 21:28

Самая успешная сборная Беларуси пропустит очередной топ-турнир.

Сегодня, 19 сентября, состоялась жеребьевка отборочного раунда чемпионата Европы-2025 среди женских баскетбольных сборных. Белорусской команды нет в числе участников, сообщает официальный сайт Международной федерации баскетбола (FIBA).

Чемпионат Европы через два года примут сразу четыре страны: Чехия, Германия, Греция и Италия. Белорусок нет в числе участников квалификации.

Напомним, что баскетболистки были отстранены от международных матчей вскоре после начала войны в Украине. Таким образом, они оказались лишены возможности сыграть на ЧЕ-2023, как и побороться за путевку на Олимпиаду-2024 в Париже.

Исходя из последних рекомендаций МОК для федераций, возвращение белорусов в командных видах спорта не рассматривается, хотя здесь есть исключение (футбол).

Женская баскетбольная сборная — самая успешная белорусская команда в игровых видах. Она завоевала бронзу на ЧЕ-2007, стала четвертой на чемпионате мира-2010, дважды выступала на Олимпиаде (2008, 2016).

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