Беларусь заявила о нарушении границы польским военным вертолетом: Польша ответила 2.09.2023, 8:28

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Официальный Минск устраивает провокации.

1 сентября Госпогранкомитет Беларуси заявил о «нарушении воздушного пространства Беларуси со стороны Польши» в Берестовицком районе Гродненской области. В пограничном ведомстве сообщили, что «военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу», залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно.

МИД Беларуси вызвал временного поверенного в делах Польши в Беларуси Войцеха Филимоновича. От него потребовали «соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования случившегося инцидента».

Представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши Яцек Горышевский опроверг заявление Госпогранкомитета о нарушении польским военным вертолетом белорусской границы, пишет Wprost.

«Информация, которую публикует белорусская сторона, — это провокации и ложные обвинения. По всем отчетам и записям радиолокационных систем можно констатировать, что граница с нашей стороны не пересекалась», — сказал он.

По его словам, подобные действия Беларуси и России — обычное явление. «К любым заявлениям белорусских спецслужб следует относиться с большой осторожностью», — добавил представитель ВС Польши.

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