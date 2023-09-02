Путин рассказал очередную фантастическую историю о своем деде 5 2.09.2023, 9:52

5,154

Глава Кремля опозорился на «уроке о важном» для российских школьников.

Президент России Владимир Путин накануне, 1 сентября, провел так называемы «урок о важном» для российских школьников. Выступление российского диктатора традиционно состояло из пропагандистских штампов и попыток выдать государство-агрессора за «жертву», которая «защищается», пишет obozrevatel.com.

С этой целью Путин рассказал очередную фантастическую историю о своем деде и Второй мировой войне. Ее массово тиражировали российские пропагандисты.

По словам Путина, ему достались письма деда, которые тот писал своему сыну на фронт во время Второй мировой войны. Этот самый дед, которого, как признается диктатор, он никогда не видел, якобы был крестьянином и жил на территории Тверской области, которую Путин почему-то называет «губернией» (это административное деление кануло в Лету после создания СССР).

Судя по рассказу Путина, этот самый дед, писавший сыну на фронт, вдруг оказался в окопах, да еще и вместе с женой.

«Он в том числе описывает, как бабушка погибла, как она умирала на его руках. Шли бои, они лежали в окопах, пуля попала немецкая в живот. Она умерла на его руках. Слова мне в душу запали. Он рассказывает своему сыну в письме о последних словах бабушки. Она деду, своему мужу, говорит: «Не плачь, не расстраивай меня». Вы представляете, какая глубина отношений: она умирает и переживает за него, за то, что он расстраивается и плачет. Вы понимаете, какая глубина отношений у простых людей, какая любовь», – выдал диктатор.

В эту фантастическую историю он вплел свой излюбленный тезис о «традиционных ценностях», ради сохранения которых Россия якобы и вторглась в Украину, чтобы убивать украинцев и стирать с лица земли украинские города и села.

«Как же нам не брать с этого пример? Когда мы говорим о наших традиционных ценностях, мы имеем в виду и это. Вот эту внутреннюю любовь, которая лежит в основе отношений в нашем обществе», – цинично заявил Путин.

«Традиционные ценности», по мнению диктатора, заключаются в том, чтобы «бить этих гадов». Путин также в очередной раз присвоил России победу во Второй мировой войне и поставил знак равенства между событиями середины 20 века и нынешней неспровоцированной и бессмысленной агрессией РФ.

«Потом он дает наказ своему сыну на фронте: «Бейте этих гадов!» В семейном письме. Вот таковы наши ценности, как же их не беречь? Когда я прочитал наказ деда своему сыну, я понял, почему мы победили в Великой Отечественной войне. Победить такой народ с таким настроем невозможно. Мы абсолютно были непобедимы. И сейчас такими являемся. Чрезвычайно важная вещь. Вот только одна зарисовка из истории семьи, а таких семей у нас подавляющее большинство», – заявил российский диктатор.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».