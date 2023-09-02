Британская разведка: Из-за украинского прорыва войска РФ оказались в ловушке 1 2.09.2023, 12:36

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ВСУ вышли на главную линию обороны оккупантов на Ореховском направлении.

Украинские военнослужащие продолжают вести наступательные действия в Запорожской области. Защитники страны достигли первой главной линии обороны российской оккупационной армии.

В свою очередь враг пытается отвлечь Украину от контрнаступления и атакует на Купянском направлении. Об этом сообщает военная разведка Великобритании.

На Ореховском направлении оккупационная армия РФ, в основном состоящая из частей 58-й общевойсковой армии и Воздушно-десантных войск, стремится остановить украинское контрнаступление. При этом Россия продолжает собственное наступление на востоке Украины в районе Купянска.

В британской разведке подчеркнули, что российские оккупанты, вероятно, стремятся отвлечь Украину от ее контрнаступления, тем самым вынуждая ВСУ разделить свои силы между Ореховским направлением и Купянским. Россия добилась незначительных успехов под Купянском с момента начала украинского контрнаступления в июне. Захватчики, скорее всего, стремятся извлечь из этого выгоду, продолжая снабжать ось ресурсами.

В то же время в разведке Великобритании отметили, что Россия оказалась в ловушке, рискуя разделить свои силы в стремлении предотвратить украинский прорыв.

Напомним, воины Сил обороны Украины пытаются прорваться через главную линию обороны РФ на юго-востоке – они атакуют позиции оккупантов в районе населенного пункта Вербовое.

Таким образом украинская армия планирует «поставить» в зону досягаемости своей артиллерии критически важные российские логистические линии в районе Токмака.

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