закрыть
21 сентября 2023, четверг, 9:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Российский «военкор» слил правду о расстреле авто с военными РФ в Карабахе

3
  • 21.09.2023, 8:10
  • 7,134
Российский «военкор» слил правду о расстреле авто с военными РФ в Карабахе

Могли погибнуть до восьми «миротворцев».

Вчера, 20 сентября, в Карабахе неизвестные расстреляли автомобиль с российскими военными РФ.

Российский оккупант и Z-блогер Егор Гузенко «Тринадцатый» уверяет, что при этом инциденте могли погибнуть до 8 российских военнослужащих.

Об этом он написал на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Минобороны РФ официально подтвердило расстрел автомобиля с российскими военными-миротворцами в Карабахе.

Информации было обнародовано крайне мало. Было уведомлено только то, что произошло это в районе Джанятаг и все, находившееся в машине, скончались. В ходе этого обстрела потери РФ могли достигнуть 8 человек, уверяет Гузенко.

«По первичной информации, убиты пятеро наших военнослужащих, но некоторые уже заявляют о восьми погибших… Какой будет адекватный ответ на этот беспредел?» - написал российский оккупант.

Кто обстрелял из стрелкового оружия автомобиль УАЗ «Патриот» с военными РФ, неизвестно.

Это могли быть как местные ополченцы, так и азербайджанские войска - у обеих сторон конфликта есть много претензий к российским миротворцам.

Москва нейтрально отреагировала на случившееся, уточнив, что проведет расследование вместе с Азербайджаном. Очевидно, россияне не намерены влезать в конфликт в Баку из-за этого инцидента.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер