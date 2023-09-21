Российский «военкор» слил правду о расстреле авто с военными РФ в Карабахе 3 21.09.2023, 8:10

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Могли погибнуть до восьми «миротворцев».

Вчера, 20 сентября, в Карабахе неизвестные расстреляли автомобиль с российскими военными РФ.

Российский оккупант и Z-блогер Егор Гузенко «Тринадцатый» уверяет, что при этом инциденте могли погибнуть до 8 российских военнослужащих.

Об этом он написал на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Минобороны РФ официально подтвердило расстрел автомобиля с российскими военными-миротворцами в Карабахе.

Информации было обнародовано крайне мало. Было уведомлено только то, что произошло это в районе Джанятаг и все, находившееся в машине, скончались. В ходе этого обстрела потери РФ могли достигнуть 8 человек, уверяет Гузенко.

«По первичной информации, убиты пятеро наших военнослужащих, но некоторые уже заявляют о восьми погибших… Какой будет адекватный ответ на этот беспредел?» - написал российский оккупант.

Кто обстрелял из стрелкового оружия автомобиль УАЗ «Патриот» с военными РФ, неизвестно.

Это могли быть как местные ополченцы, так и азербайджанские войска - у обеих сторон конфликта есть много претензий к российским миротворцам.

Москва нейтрально отреагировала на случившееся, уточнив, что проведет расследование вместе с Азербайджаном. Очевидно, россияне не намерены влезать в конфликт в Баку из-за этого инцидента.

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