СМИ: В Карабахе ликвидирован заместитель командующего российскими «миротворцами» 10 21.09.2023, 11:28

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Иван Ковган

Капитан 1-го ранга погиб в среду в результате нападения на автомобиль «УАЗ»

Заместитель командующего российского миротворческого контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган из Гаджиево (Мурманская область) погиб в среду в результате нападения на автомобиль «УАЗ» миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает brief.

Напомним, что 20 сентября в Карабахе неизвестные расстреляли автомобиль с российскими военными РФ.

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