СМИ: В Карабахе ликвидирован заместитель командующего российскими «миротворцами»10
- 21.09.2023, 11:28
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Капитан 1-го ранга погиб в среду в результате нападения на автомобиль «УАЗ»
Заместитель командующего российского миротворческого контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган из Гаджиево (Мурманская область) погиб в среду в результате нападения на автомобиль «УАЗ» миротворцев в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает brief.
Напомним, что 20 сентября в Карабахе неизвестные расстреляли автомобиль с российскими военными РФ.