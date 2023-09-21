закрыть
21 сентября 2023, четверг, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

СМИ: В Карабахе ликвидирован заместитель командующего российскими «миротворцами»

10
  • 21.09.2023, 11:28
  • 4,130
СМИ: В Карабахе ликвидирован заместитель командующего российскими «миротворцами»
Иван Ковган

Капитан 1-го ранга погиб в среду в результате нападения на автомобиль «УАЗ»

Заместитель командующего российского миротворческого контингента, капитан 1-го ранга Иван Ковган из Гаджиево (Мурманская область) погиб в среду в результате нападения на автомобиль «УАЗ» миротворцев в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает brief.

Напомним, что 20 сентября в Карабахе неизвестные расстреляли автомобиль с российскими военными РФ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер