Мать раненой РФ девочки рассказала о первых секундах после взрыва в Киеве 1 21.09.2023, 12:53

1,628

Последствия варварской атаки россиян показали на фото и видео.

В четверг, 21 сентября, страна-террорист РФ нанесла ракетный удар по Киеву. В результате падения обломков, в частности, в Дарницком районе пострадала 9-летняя девочка. По словам мамы ребенка – все произошло очень быстро.

Об этом сообщил корреспондент obozrevatel.com.

Коммунальные службы убирают обломки, на месте происшествия работают правоохранители.

Так, около 6:00, страна-террорист РФ атаковала столицу крылатыми ракетами. Силами ПВО были уничтожены все воздушные цели, однако обломками были повреждены несколько зданий, а также пострадали 7 человек, среди которых 9-летняя девочка.

«Пострадал мой ребенок – Альбина, 9 лет. Мы были в больнице – ей зашили раны. У нее было две рваные раны. Пока нас отпустили – она (пострадавшая девочка. – Ред.) в безопасном месте. Но очень напугана», – рассказала мать ребенка.

По ее словам все произошло очень быстро – раздался взрыв и ребенок бросился к ней. В этот момент взрывной волной выбило окно. Скорее всего, именно обломки стекла ранили девочку.

Следует добавить, что обломки сбитой российской ракеты упали на СТО, здание которой частично выгорело. Взрывной волной были выбиты окна жилого дома и снесло крышу. Также повреждены училище и общежитие.

Напомним, утром 21 сентября террористическая армия РФ устроила новую массированную атаку на Украину. Во время воздушной тревоги в Киеве сработало ПВО, обломки упали в четырех районах столицы. По меньшей мере, 7 человек получили ранения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».