Цикл замкнулся Владимир Пастухов

21.09.2023, 15:00

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Владимир Пастухов

Что показала однодневная война.

Вот, кажется, и все. Была когда-то шестидневная война Израиля с арабами, а теперь будет однодневная война Азербайджана с армянами. Новый рекорд, так сказать. Но вряд ли это конец. История таких конфликтов циклична, и сейчас мы наблюдаем, как замкнулся очередной исторический цикл длиною в 35 лет. Замкнулся в той же точке, в которой стартовал. Сейчас - в пользу Азербайджана, извлекшего из истории уроки, и не в пользу Армении, неправильно прочитавшей сигналы, которые история ей посылала все эти годы.

Но не надо заблуждаться – это не последний цикл. И если все останется как есть и как было, если в воссоединенном Азербайджане армяне будут по-прежнему людьми вне закона, если Карабах станет зоной зачистки от этнически чуждых элементов, то есть если эта земля останется яблоком раздора с той только разницей, что грызть его будет другой рот, то следующий цикл закончится для Азербайджана так же бесславно, как этот цикл закончился для Армении. В конечном счете, территории – это только повод. Корень зла не в них, а в людях, не готовых меняться. Ненависть и месть – неистощимые источники социальной энергии. Рано или поздно они вскормят армянский ресентимент, и история зайдет на следующий круг.

Сейчас будет попытка повесить всех собак на Пашиняна (это выгодно Путину, это выгодно армянским нуворишам в Москве, это соответствует эмоциональному запросу масс, которым всегда хочется объяснить поражение чьей-то чужой виной), но с моей точки зрения, он – последний человек, которого можно в случившемся обвинять. Наоборот, Пашинян показался смелым человеком, который рискнул поставить национальный интерес выше национального чувства – поступок, на который немногие готовы не только в Армении. Он исподволь формулирует мысль о том, что сохранение целого – важнее части, какой бы значимой и дорогой она ни была, а для сохранения целого Армении необходим мир и условия для развития.

Я не готов быть советчиком в столь трагическом историческом выборе, но не могу не заметить, что сама постановка вопроса имеет право на существование. Сейчас многое зависит от того, насколько азербайджанские элиты окажутся способны осознать те же исторические максимы. Будем честны, сделать это в час победы гораздо тяжелее, чем в час поражения, когда многое уже решено за тебя. Хватит ли мудрости у Алиева, подгоняемого волной национального ликования и успокаиваемого поддержкой со стороны как Турции, так и России, мудрости, чтобы нащупать точку компромисса и начать совместно с Пашиняном размыкать замкнутый цикл совместной армяно-азербайджанской истории? В этом для меня сегодня главный вопрос.

Все выглядит довольно мрачно, но все-таки я хотел бы рассказать оптимистическую историю. К сожалению, оба ее главных участника уже не с нами, и поэтому только о ней и можно рассказать. Где-то в начале 1990 года в Москве должен был состояться Пленум Союза кинематографистов СССР, на который должны были прибыть руководители всех республиканских союзов. Поскольку память о событиях в Баку конца 80-х была свежа, страсти раскалены до предела, секретариат приложил немалые усилия, чтобы руководители армянского и азербайджанского союза были расселены по дальним углам гостиницы Москва. Каково же было удивление нас всех, когда первыми, кого мы увидели в холле гостиницы, были обнявшиеся Сергей Исраелян и Рустам Ибрагимбеков, которые радостно сообщили, что администрация отеля поселила их в один номер. По-разному бывает. Но то были времена не почитаемого сегодня горбачевского романтизма…

Владимир Пастухов, t.me

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