«Таксист из Борисова сказал, что нас нужно расстрелять, потому что мы из Москвы» 22.09.2023, 11:05

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Создатель российской футбольной медиалиги рассказал о «теплом приеме» в Беларуси.

Николай Осипов, cоздатель российской футбольной медиалиги, где играют звезды шоубизнеса и любители, пожаловался на таксиста из Борисова.

«Мы с женой ехали на такси из Борисова в Минск. Я вышел около отеля, а жена поехала обедать. И в этот момент таксист говорит: «Вы что из Москвы?» Она говорит: «Ну, да. Приехали на футбол». Он: «Ну, классно. Но я бы вас, конечно, всех расстрелял бы. Вы, #######, устроили войну. И вообще выходи отсюда #####». Ну и жена вышла», — жалуется Николай Осипов>.

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