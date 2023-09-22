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«Таксист из Борисова сказал, что нас нужно расстрелять, потому что мы из Москвы»

  • 22.09.2023, 11:05
  • 1,994
«Таксист из Борисова сказал, что нас нужно расстрелять, потому что мы из Москвы»

Создатель российской футбольной медиалиги рассказал о «теплом приеме» в Беларуси.

Николай Осипов, cоздатель российской футбольной медиалиги, где играют звезды шоубизнеса и любители, пожаловался на таксиста из Борисова.

«Мы с женой ехали на такси из Борисова в Минск. Я вышел около отеля, а жена поехала обедать. И в этот момент таксист говорит: «Вы что из Москвы?» Она говорит: «Ну, да. Приехали на футбол». Он: «Ну, классно. Но я бы вас, конечно, всех расстрелял бы. Вы, #######, устроили войну. И вообще выходи отсюда #####». Ну и жена вышла», — жалуется Николай Осипов>.

Осторожно, нецензурная лексика

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