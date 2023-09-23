Немецкая Panzerhaubitze 2000 точным выстрелом превратила российскую «Акацию» в металлолом 23.09.2023, 12:10

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Видео боя под Новопрокоповкой.

Воины ВСУ из немецкой самоходной артиллерийской установке Panzerhaubitze 2000 уничтожили российскую САУ 2С3 «Акация» в районе Новопрокоповки в Запорожской области.

Видео успешной работы наших бойцов обнародовали в телеграм-канале «Бутусов Плюс».

К слову, на немецкие самоходные Panzerhaubitze 2000 оккупанты охотятся и днем, и ночью. Эта САУ считается одной из лучших артустановок в мире. Благодаря ей украинские воины ведут успешную контрбатарейную борьбу.

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