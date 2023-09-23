Личная армия Кадырова опасна для Кремля Дмитрий Снегирев

23.09.2023, 20:19

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Начинаются интересные процессы.

Российские спецслужбы интересует даже не столько Кадыров, сколько нейтрализация его частной военной компании. Того же полка «Ахмат» и других подразделений.

И давайте дальше посмотрим на те события, которые происходили уже после вывода ЧВК. 31 мая вновь Пригожин записывает видео, где говорит о том, что кадыровские отряды могут освободить несколько населенных пунктов на территории Донецкой области, но не взять под контроль всю так называемую ДНР. Это вновь вызывает бурную реакцию со стороны как Кадырова, так и его ближайшего окружения. Видео записывают уже его первые заместители, Даудов и Делимханов, где пытаются в унизительной форме общаться с Пригожиным. Каков был ответ? Жестким, со стороны первого заместителя Пригожина Уткина, более известного под псевдо «Вагнер» или «Девятый». Собственно, с легкой руки Дмитрия Уткина ЧВК и получило название «Вагнер». Уткин напомнил этим двум персонажам, что он знаком с ними с первой и второй чеченских войн, и что тогда они стояли по разные стороны баррикад. А также дал понять, что ЧВК – не та организация, с которой можно разговаривать в подобных тональностях.

И тут начинаются интересные процессы - 12 июня подразделения, подчиненные Кадырову, заключают договоры с Министерством обороны Российской Федерации. Я напомню, что 10 июня министр обороны страны-оккупанта вышел с заявлением, что им подписано распоряжение о том, что все частные военные компании должны подписать прямые договоры с Министерством обороны Российской Федерации. То есть речь идет о том, что и «Ахмат», и другие подразделения, подчиненные непосредственно Кадырову, лишают субъектности. Их переводят под командование Министерства обороны Российской Федерации, а затем они теряют возможность влиять на процессы.

Фактически с июля месяца в украинских СМИ начинает тиражироваться информация о проблемах со здоровьем, отравлении Кадырова и о ликвидации его личного врача. Причем стоит говорить о том, что анализ ситуации, которая дается на всеобщее обозрение, позволяет говорить, что подобный характер информации распространяется ближайшим окружением самого Кадырова. Причем с ликвидацией врачей там было несколько грубых ошибок, но это отдельная тема. Именно с июля месяца мы можем говорить о начале информационной волны вокруг возможной смерти Кадырова и, соответственно, то ли его отравления, то ли ликвидации.

Если нет информации о похоронах Кадырова, информация о его смерти не соответствует действительности. Напомню конспирологам, что Кадыров все-таки сын бывшего муфтия Чечни. И когда у российских спецслужб есть желание и вдохновение ликвидировать, они ликвидируют - это достаточно ярко проиллюстрировано на примере самого отца Кадырова, которого взорвали на стадионе, не считаясь с многочисленными жертвами среди гражданских лиц и, соответственно, ближайшего окружения. Это была показательная ликвидация, и Рамзан Кадыров прекрасно понимает возможные сценарии, как и то, на что способны российские спецслужбы. Поэтому и запущен механизм - он действует на опережение, чтобы исключить сам факт своей физической ликвидации. Это практика спецслужб: если известно о каких-то деталях спецоперации, а тем более о так называемом активном характере операции, то обнародование информации дает возможность снизить риски ее проведения. На это и рассчитывает Кадыров.

Что касается ситуации в Чечне, то беспорядков там не будет. Это либо непонимание традиций Чечни, либо попытка выдать желаемое за действительное. Чечня - это тейповый (клановый) характер, и Кадыров, во-первых, принадлежит к одному из крупнейших тейпов Чечни. Во-вторых, он находится у власти фактически 20 лет, и за это время им была создана жесткая вертикаль подчинения. На всех основных должностях его ближайшая родня или люди, которым он абсолютно доверяет. И если мы рассчитываем на массовые протестные движения на территории Чечни, это вызывает определенные вопросы. Скорее всего, Российская Федерация в лице российского диктатора и, соответственно, российских спецслужб одного феодала заменит другим без особых политических амбиций. В чем и заключается большая ошибка Кадырова, потому что он наверняка рассчитывал на то, что так называемая спецоперация понизит личный рейтинг Путина и пошатнет его абсолютную власть на территории Российской империи.

И, соответственно, Кадыров пытался этим воспользоваться. Кстати, весьма показателен факт, что Кадыров отказался проводить мобилизацию на территории Чечни 22 сентября 2022 года. То есть год назад он заявил, что в Чечне не будет проходить российская мобилизация, и это был вызов центральной российской власти. И, соответственно, уже тогда стало понятно, что он выходит из подчинения, и будут задействованы механизмы, чтобы вернуть ситуацию в контролируемое русло. То, что мы с вами сейчас и наблюдаем. То есть происходит ликвидация его боевых отрядов – их подчинение Министерству обороны РФ, их фактическая утилизация на линии боевого столкновения. Причем утилизируют не только кадыровские отряды, но и воинские подразделения, созданные по национальному признаку.

Та же участь постигла и два осетинских батальона, которые бросили на запорожское направление, ведь они, фактически, вырезаны ВСУ «до колена», то есть понесли катастрофические потери. То есть таким образом Российская Федерация пытается решить для себя два вопроса: ликвидации в их понимании незаконных вооруженных формирований, и изменения демографического характера на территориях Северного Кавказа. То есть россияне уничтожают мужское население и используют так называемую СВО для решения своих вопросов.

Дмитрий Снегирев, «Главред»