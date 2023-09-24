Сегодня — день рождения Игоря Олиневича 3 24.09.2023, 8:17

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Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Ему исполняется 40 лет.

Сегодня исполняется 40 лет белорусскому политзаключенному, активисту анархистского движения Игорю Олиневичу. Игорь активно участвовал в акциях протеста и солидарности в Беларуси.

Первый раз режим Лукашенко судил Игоря Олиневича в 2011 году. Белорусский анархист был задержан 28 ноября 2010 года в Москве сотрудниками спецслужб и незаконно доставлен в Минск, в СИЗО КГБ. Через полгода он был осужден по «делу анархистов» вместе с Николаем Дедком и Александром Францкевичем. Игорь получил максимальной срок — 8 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, и до августа 2015-го был в тюрьме.

В 2013 году за книгу «Еду в Магадан» Игорь Олиневич получил главную награду и стал первым лауреатом премии имени Франтишка Алехновича Белорусского ПЕН-центра. А в 2016 году Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2015 год в номинации «За личное мужество».

В 2015 году, вскоре после освобождения, Олиневич уехал из Беларуси. Его мать Валентина Олиневич отговаривала сына от возвращения вплоть до осени 2020 года.

Игорь Олиневич после освобождения из тюрьмы в 2015 году.

— Он рвался на родину. Естественно: и родителей повидать, и прочее. Но я понимала, что это небезопасно. Потому что даже когда его здесь не было, к нам все равно все время приходили, проверяли — и участковый, и другие какие-то личности. Поэтому я ему и говорила, что если ты вернешься, то дальше Бреста тебя просто не пропустят. Я недооценила его и не думала, что он все же решит попасть в это логово, — вспоминает Валентина.

Ночью с 28 на 29 октября 2020 года Игорь был задержан при пересечении государственной границы Беларуси пограничниками. Режим Лукашенко обвинил его в «терроризме» и незаконном обороте оружия. Сам Игорь Олиневич заявил, что сознательно воспользовался правом на восстание.

— Я могу сказать про Игоря то же самое, что может сказать любая мать про своего сына: он самый лучший. Это меня поддерживает — мне никто не скажет, что он бандит или какой-то преступник, у него репутация порядочного человека и среди друзей, и среди знакомых, — рассказывает Валентина Олиневич.

Игорь Олиневич на отдыхе в Черногории в 1996 году.

22 декабря 2021 года суд приговорил его к 20 годам лишение свободы в тюрьме в условиях строгого режима.

— Потом, когда я отошла от первого шока [после задержания], он написал мне в письме: «Мама, я по-другому не мог, и ты должна это понять». Мы посмотрели видео, которые он записал перед тем, как перейти границу, и я увидела столько боли в его глазах — он за людей переживал больше, чем за себя. Там он такой, какой он есть на самом деле, — подчеркнула мать политзаключенного.

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