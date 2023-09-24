Россия любит попадать в ловушки Виктор Небоженко

24.09.2023, 8:41

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Виктор Небоженко

Подбрюшье империи начало «закипать».

Путинская Россия безболезненно отдала Карабах, но что будет дальше делать Кремль никто не знает. Что опаснее или интереснее для путинской России – «погибающая» Армения или «восходящий» Азербайджан, чувствующий себя успешным победителем, который уже не боится ни России, ни Ирана?

Если это конец войны, если победа Азербайджана окончательная - Армения и Иран смирились с поражением, то Россия ничего не выиграла, но и не проиграла. Но если война за Карабах это только начало большого регионального конфликта, в который буду втянуты местные и большие геополитические игроки, то в конечном итоге, «подбрюшье России» - Юг России тоже будет втянут в длительный международный конфликт. Таким образом, к прифронтовым областям России от Смоленска до Ростова-на -Дону, которые оказались в зоне военных действий ВСУ, присоединится новая зона нестабильности - от Краснодара до Махачкалы.

Но самое худшее для Кремля - то, что южно-кавказский военно-политический конфликт может неожиданно отозваться в самой Москве. Для больной путинской Росси любой фактор или обстоятельство может угрожать его стабильности и выживанию.

Виктор Небоженко, «Фейсбук»

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