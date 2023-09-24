Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов 1 24.09.2023, 20:19

Немецкий план финансирования создает трудности для Рима.

В Италии считают, что немецкий план финансирования благотворительных организаций, которые помогают мигрантам в Средиземном море, создает трудности для Рима, который пытается ввести более жесткие меры, чтобы остановить поток нелегалов.

Об этом в интервью La Stampa заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Reuters.

Комментируя планы Германии реализовать программу финансовой поддержки как для гражданских морских спасательных операций, так и для проектов на суше, он заявил, что итальянское правительство настроено на борьбу с контрабандистами, которых, по его словам, следует рассматривать как международных преступников.

«Берлин делает вид, что не понимает, что таким образом он создает трудности для страны, которая теоретически должна быть другом», – сказал Крозетто.

В субботу благотворительная организация SOS Humanity заявила, что получит около 790 тысяч евро от немецкого правительства.

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