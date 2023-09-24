закрыть
24 сентября 2023, воскресенье, 20:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов

1
  • 24.09.2023, 20:19
Италия раскритиковала Германию за финансирование благотворительных групп для мигрантов

Немецкий план финансирования создает трудности для Рима.

В Италии считают, что немецкий план финансирования благотворительных организаций, которые помогают мигрантам в Средиземном море, создает трудности для Рима, который пытается ввести более жесткие меры, чтобы остановить поток нелегалов.

Об этом в интервью La Stampa заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Reuters.

Комментируя планы Германии реализовать программу финансовой поддержки как для гражданских морских спасательных операций, так и для проектов на суше, он заявил, что итальянское правительство настроено на борьбу с контрабандистами, которых, по его словам, следует рассматривать как международных преступников.

«Берлин делает вид, что не понимает, что таким образом он создает трудности для страны, которая теоретически должна быть другом», – сказал Крозетто.

В субботу благотворительная организация SOS Humanity заявила, что получит около 790 тысяч евро от немецкого правительства.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Уроки Гаравского
Уроки Гаравского Ирина Халип
Цикл замкнулся
Цикл замкнулся Владимир Пастухов
Герасимов в отчаянии
Герасимов в отчаянии Том Купер
Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид