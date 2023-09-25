В оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв

В оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв2
- 25.09.2023, 10:45
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В районе Черноморского флота РФ виден дым.
Во временно оккупированном Севастополе в понедельник, 25 сентября, раздался громкий взрыв.
«В Севастополе раздался громкий взрыв. В районе штаба Черноморского флота РФ виден дым. Возможно, это очередная дымовая завеса», - говорится в сообщении телеграм-канала «Крымский ветер».
При этом так называемый «глава» Севастополя Михаил Развожаев утверждает, что глухой звук, который сейчас было слышно в центре города - это якобы «запланированный демонтаж части аварийных конструкций на штабе ЧФ флота, осуществленный при помощи контролируемого подрыва».
Напомним, 22 сентября, в Крыму прогремели взрывы. Позже стало известно о «прилетах» по штабу Черноморского флота Российской Федерации в Севастополе, а также в других частях полуострова.